​​Вартість ШІ-стартапу xAI Ілона Маска зросла до $120 млрд у нових переговорах про фінансування – NYT

Компанія xAI – стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту – веде попередні переговори з інвесторами про залучення нового фінансування, що може підняти вартість компанії до $120 млрд – це на $40 млрд більше за оцінку, озвучену у березні, пише New York Times з посиланням на людей, знайомих з обговореннями.

Деталі

xAI потенційно може залучити до $20 млрд інвестицій, повідомили два співрозмовники видання. Переговори ще на ранній стадії, і умови можуть змінитися.

Попередня оцінка компанії у $80 млрд була зроблена в березні після угоди, за якою платформа X була передана у власність xAI. Тоді xAI оцінили у $80 млрд, а X – у $33 млрд.

Переговори йдуть за березневим раундом фінансування OpenAI, який оцінив творця ChatGPT у $300 млрд, зазначило видання.

xAI тісно повʼязана із платформою X: її чат-бот Grok базується на даних користувачів соцмережі. Крім того, частина доходів X надходить саме від xAI.

Контекст

Попри тимчасове охолодження інтересу до інвестування в ШІ наприкінці 2023 року, xAI та OpenAI залишаються серед небагатьох гравців, які продовжують залучати мільярди. Водночас Ілон Маск судиться з OpenAI, звинувачуючи її засновників у відході від початкових принципів компанії. Позов він спершу відкликав, але поновив у федеральному суді в серпні минулого року.

Маск був серед співзасновників OpenAI у 2015 році, але залишив компанію через конфлікт щодо її розвитку.

Компанія опинилася в центрі битви за своє майбутнє, в якій Сем Альтман зіштовхнувся із Ілоном Маском, а також з колишніми співробітниками та вченими у галузі ШІ.

OpenAI стверджувала, що їй потрібна спрощена корпоративна структура, щоб розблокувати більше інвестицій. Але критики заявили, що якщо некомерційна рада групи не збереже контроль, вона не виконає своєї основної місії: гарантувати, що ШІ принесе користь людству.

Цього тижня стало відомо, що OpenAI відмовляється від планів перетворитись на комерційну структуру, залишивши розробника ChatGPT під контролем некомерційної ради. Рішення нібито було ухвалено після тиску з боку Маска.