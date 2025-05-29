Мільярдер Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа після п’яти місяців роботи на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE), де він відповідав за скорочення бюджетних витрат. Його відставка завершує бурхливий період, позначений амбітними планами скоротити федеральний бюджет на $2 трлн, хоча досягнуто лише $175 млрд економії, значна частина якої виявилася непідтвердженою, пише FT .

Деталі

Ілон Маск, найбагатша людина світу за версією Forbes із статками понад $428 млрд, оголосив про завершення своєї роботи як спеціального державного службовця 28 травня 2025 року, через платформу X.

У дописі він подякував президенту Дональду Трампу за можливість працювати над скороченням витрат і зазначив, що місія DOGE «зміцнюватиметься, стаючи стилем життя в уряді».

Маск обіцяв скоротити до $2 трлн річного федерального бюджету США, що становить майже третину всіх державних витрат. Однак, за даними FT, на травень 2025 року DOGE досяг лише $175 млрд економії, і багато позицій цієї суми не вдалося верифікувати.

Маск звинуватив у повільному прогресі конгресменів і розкритикував законопроєкт про податки, ухвалений Палатою представників минулого тижня, який є пріоритетом Трампа. За оцінками незалежних експертів, цей законопроєкт, який ще має пройти Сенат, додасть до дефіциту США понад $3,3 трлн за наступне десятиліття, зазначила FT.

Контекст

Маск очолював DOGE, створений для скорочення федеральних витрат, але його повноваження обмежувалися статусом спеціального державного службовця, який дозволяє працювати в адміністрації не більше 130 днів на рік. Хоча спочатку Маск планував залишатися до літа 2026 року, а чиновники розглядали способи продовжити його участь, він почав скорочувати свою активність у DOGE ще минулого місяця. Білий дім підтвердив, що процес його «виходу» вже розпочався.

В інтерв’ю CBS Маск зазначив, що планує значно скоротити витрати на політичні кампанії після того, як витратив $250 млн на підтримку Трампа під час виборів 2024 року.

Останнім часом Маск зосередився на своїх бізнесах, зокрема Tesla, яка зазнала різкого падіння продажів, частково через його асоціацію з адміністрацією Трампа. Він пообіцяв повернутися до роботи в компаніях «24/7».