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xAI Ілона Маска планує продати акції за оцінки в $113 млрд – FT

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Компанія xAI – стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту – запланувала продаж акцій за оцінки компанії в $113 млрд. Співробітники зможуть продати акції новим інвесторам на $300 млн, пише FT із посиланням на джерела.

Деталі

  • Оцінка компанії відповідає тій, про яку Ілон Маск заявляв у березні 2025 року. Тоді мільярдер повідомив, що xAI придбала соцмережу X у межах угоди з обміну акціями: загальна оцінка ІТ-стартапу становила $80 млрд, а самої соцмережі – $33 млрд. Об’єднана компанія отримала назву xAI Holdings, писав Bloomberg. 
  • Після цього вторинного розміщення акцій компанія планує ще більший раунд інвестицій, розповів один із співрозмовників видання. 

Контекст

У квітні 2025 року джерела NYT повідомляли, що xAI Holdings планує залучити близько $20 млрд при оцінці в $120 млрд

Попередня оцінка компанії у $80 млрд була зроблена в березні після угоди, за якою платформа X була передана у власність xAI. Тоді xAI оцінили у $80 млрд, а X – у $33 млрд.

Угода відбулася після того, як Маск відійшов від кураторства над DOGE – Департаментом ефективності уряду США. Він заявив, що має бути «максимально зосередженим» на X/xAI та Tesla.

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