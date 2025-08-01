С 4 августа клиенты «Фридом Финанс Украина» могут обращаться в депозитарные учреждения или к временному управляющему компании для возвращения своих активов. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

Подробности

В НКЦБФР объясняют, что для возврата активов клиентам необходимо: для ОВГЗ/ОЗГП и средств, полученных после 20 октября 2022 года, обращаться в депозитарное учреждение, обслуживающее эти ценные бумаги; для других ценных бумаг – в любое действующее депозитарное учреждение; для средств, не полученных до 20 октября 2022 года, или если ценные бумаги не были приобретены за перечисленные средства, – к временному управляющему «Фридом Финанс Украина».

При изменении паспортных данных клиенту нужно написать заявление, добавить копию обновленного документа, подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить на электронную почту НКЦБФР.

Если активы не удалось вернуть, следует подать запрос в НКЦБФР, который будет обработан в течение 10 рабочих дней. При необходимости НКЦБФР внесет изменения в Перечень активов и уведомит клиента, временного управляющего, Центральный депозитарий, Национальный банк Украины и Расчетный центр, сообщили в Нацкомиссии.

Наследники, опекуны, попечители, правопреемники или лица, получившие право на активы по решению суда, должны обратиться в НКЦБФР с заявлением, указав собственные идентификационные данные, данные клиента/депонента и подтверждающие документы.

Контекст

Брокерская компания «Фридом Финанс», владельцем которой является казахстанский миллиардер с российским происхождением Тимур Турлов, находится под санкциями СНБО более двух лет. Поэтому активы около 13 000 украинских клиентов на сумму более 3,5 млрд грн остаются заблокированными.

В августе 2024 года некоторые клиенты «Фридом Финанс» не смогли принять участие в голосовании за реструктуризацию госдолга, что повлекло убытки инвесторов примерно на 160 млн грн.

13 января президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о внесении изменений в санкции, уполномочив НКЦБФР разблокировать активы клиентов компании.

25 июля НКЦБФР утвердила процедуру возврата активов клиентам «Фридом Финанс» и направила ее на государственную регистрацию. Этот порядок предварительно согласовал Национальный банк Украины.