З 4 серпня клієнти «Фрідом Фінанс Україна» можуть звертатися до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії для повернення своїх активів. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

Деталі

У НКЦПФР пояснюють, що для повернення активів клієнтам необхідно: для ОВДП/ОЗДП та коштів, отриманих після 20 жовтня 2022 року, звертатися до депозитарної установи, яка обслуговує ці цінні папери; для інших цінних паперів – до будь-якої діючої депозитарної установи; для коштів, не отриманих до 20 жовтня 2022 року, або якщо цінні папери не були придбані за переказані кошти – до тимчасового керуючого «Фрідом Фінанс Україна».

У разі зміни паспортних даних клієнту потрібно заповнити заяву, додати копію оновленого документа, підписати її кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і надіслати на електронну пошту НКЦПФР.

Якщо активи не вдалося повернути, слід подати запит до НКЦПФР, який оброблять протягом 10 робочих днів. За необхідності НКЦПФР внесе зміни до Переліку активів і повідомить клієнта, тимчасового керуючого, Центральний депозитарій, Національний банк України та Розрахунковий центр, повідомили у нацкомісії.

Спадкоємці, опікуни, піклувальники, правонаступники або особи, які отримали право на активи за рішенням суду, повинні звернутися до НКЦПФР із заявою, вказавши власні ідентифікаційні дані, дані клієнта/депонента та підтверджуючі документи.

Контекст

Брокерська компанія «Фрідом Фінанс», власником якої є казахстанський мільярдер із російським походженням Тимур Турлов, перебуває під санкціями РНБО понад два роки. Через це активи близько 13 000 українських клієнтів на суму понад 3,5 млрд грн залишаються заблокованими.

У серпні 2024 року деякі клієнти «Фрідом Фінанс» не змогли взяти участь у голосуванні за реструктуризацію держборгу, що спричинило збитки інвесторів на приблизно 160 млн грн.

13 січня президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про внесення змін до санкцій, уповноваживши НКЦПФР розблокувати активи клієнтів компанії.

25 липня НКЦПФР затвердила процедуру повернення активів клієнтам «Фрідом Фінанс» і направила її на державну реєстрацію. Цей порядок попередньо узгодив Національний банк України.