Запорожский производитель кабеля Electro Cable Group из группы Черняков запустил завод в Польше. Подробности

Группа инвестирует в него €19 млн. С июля 2025-го завод должен выпускать 6000 т кабеля в год.

Один из крупнейших производителей цветных металлов в Украине, Electro Cable Group, в июне запустил завод по производству кабеля в польском городе Забже, говорится в материале Forbes .

Ключевые факты

Под размещение завода группа избрала Катовицкую специальную экономическую зону в Польше, сообщил Евгений Бойко, финансовый директор Electro Cable Group и СЕО польской «дочки» группы.

Ключевым аргументом в пользу Польши, по словам Бойко, стала более дешевая стоимость логистики к ключевым рынкам группы на севере Европы. Среди других преимуществ этой страны: господдержка промышленности и большое количество украинских беженцев.

Украинской компании предоставили пятилетнее освобождение от налогов на прибыль и недвижимость. Членство в зоне стоит €8000 в квартал, аренда 15 000 кв. м – €60 000 в месяц.

Инвестиции в польский завод – €19 млн. 80% – кредиты от европейских банков, в том числе BNP Paribas Polska.

На запуск завода ушло шесть месяцев после заключения соглашения.

По состоянию на октябрь 2024 года на польском заводе группы работают 55 сотрудников, мощность производства – 1200 т кабеля в год. «Пытаемся трудоустраивать убежавших от войны украинцев», – говорит Бойко.

План на июль 2025-го – выйти на полную мощность: выпуск 6000 т кабеля в год. Это позволит компании генерировать €60 млн выручки в год, или 25% от запланированной выручки на 2024-й, говорит Бойко.

Контекст

В Украине Electro Cable Group объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске. Владеют группой через кипрскую Hollymoon два Александра Черняка – дедушка и внук. Основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк входит в наблюдательный совет компании.

Группа производит силовые медные и алюминиевые кабели, LAN-кабели и заготовки. Каждый завод обслуживает определенные рынки: ЗЗЦМ – Украины, Германии, Австрии, Франции, Скандинавии и стран Бенилюкса, заводы в Ивано-Франковске и Польше – страны Балтии и Центральной Европы, Скандинавии, Израиль и Великобританию. В прошлом году группа продала 10 478 т продукции. По итогам 2023-го годовая выручка компании составила 7,6 млрд грн.

К экспансии Electro Cable Group подтолкнуло падение спроса на внутреннем рынке, на котором до 2022 года была завязана половина продаж группы, объяснил Бойко. С войной спрос в Украине упал на 60–70%.