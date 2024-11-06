Запорожский производитель кабеля Electro Cable Group из группы Черняков запустил завод в Польше. Подробности

Один из крупнейших производителей цветных металлов в Украине, Electro Cable Group, в июне запустил завод по производству кабеля в польском городе Забже, говорится в материале Forbes.
Группа инвестирует в него €19 млн. С июля 2025-го завод должен выпускать 6000 т кабеля в год.
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Ключевые факты
- Под размещение завода группа избрала Катовицкую специальную экономическую зону в Польше, сообщил Евгений Бойко, финансовый директор Electro Cable Group и СЕО польской «дочки» группы.
- Ключевым аргументом в пользу Польши, по словам Бойко, стала более дешевая стоимость логистики к ключевым рынкам группы на севере Европы. Среди других преимуществ этой страны: господдержка промышленности и большое количество украинских беженцев.
- Украинской компании предоставили пятилетнее освобождение от налогов на прибыль и недвижимость. Членство в зоне стоит €8000 в квартал, аренда 15 000 кв. м – €60 000 в месяц.
- Инвестиции в польский завод – €19 млн. 80% – кредиты от европейских банков, в том числе BNP Paribas Polska.
- На запуск завода ушло шесть месяцев после заключения соглашения.
- По состоянию на октябрь 2024 года на польском заводе группы работают 55 сотрудников, мощность производства – 1200 т кабеля в год. «Пытаемся трудоустраивать убежавших от войны украинцев», – говорит Бойко.
- План на июль 2025-го – выйти на полную мощность: выпуск 6000 т кабеля в год. Это позволит компании генерировать €60 млн выручки в год, или 25% от запланированной выручки на 2024-й, говорит Бойко.
Контекст
В Украине Electro Cable Group объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске. Владеют группой через кипрскую Hollymoon два Александра Черняка – дедушка и внук. Основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк входит в наблюдательный совет компании.
Группа производит силовые медные и алюминиевые кабели, LAN-кабели и заготовки. Каждый завод обслуживает определенные рынки: ЗЗЦМ – Украины, Германии, Австрии, Франции, Скандинавии и стран Бенилюкса, заводы в Ивано-Франковске и Польше – страны Балтии и Центральной Европы, Скандинавии, Израиль и Великобританию. В прошлом году группа продала 10 478 т продукции. По итогам 2023-го годовая выручка компании составила 7,6 млрд грн.
К экспансии Electro Cable Group подтолкнуло падение спроса на внутреннем рынке, на котором до 2022 года была завязана половина продаж группы, объяснил Бойко. С войной спрос в Украине упал на 60–70%.
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