Запорізький виробник кабелю Electro Cable Group з групи Черняків запустив завод у Польщі. Подробиці

Група інвестує в нього €19 млн. З липня 2025-го завод повинен випускати 6000 т кабелю на рік.

Один із найбільших виробників кольорових металів в Україні, Electro Cable Group, у червні запустив завод з виробництва кабелю у польському місті Забже, йдеться в матеріалі Forbes .

Ключові факти

Під розміщення заводу група обрала Катовицьку спеціальну економічну зону в Польщі, повідомив Євген Бойко, фінансовий директор Electro Cable Group та СЕО польської «дочки» групи.

Ключовим аргументом на користь Польщі, за словами Бойка, стала дешевша вартість логістики до ключових ринків групи на півночі Європи. Серед інших переваг цієї країни: держпідтримка промисловості та велика кількість українських біженців.

Українській компанії надали п’ятирічне звільнення від податків на прибуток та нерухомість. Членство у зоні коштує €8000 за квартал, оренда 15 000 кв. м – €60 000 на місяць.

Інвестиції в польський завод – €19 млн. 80% – кредити від європейських банків, зокрема BNP Paribas Polska.

На запуск заводу пішло шість місяців після підписання угоди.

На жовтень 2024-го на польському заводі групи працюють 55 співробітників, потужність виробництва – 1200 т кабелю на рік. «Намагаємося працевлаштовувати українців, що втекли від війни», – каже Бойко.

План на липень 2025-го – вийти на повну потужність: випуск 6000 т кабелю на рік. Це дасть змогу компанії генерувати €60 млн виручки на рік, або 25% від запланованого виторгу на 2024-й, каже Бойко.

Контекст

В Україні Electro Cable Group обʼєднує два заводи: Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ) і запущений у червні 2022-го завод в Івано-Франківську. Володіють групою через кіпрську Hollymoon два Олександри Черняки – дідусь та онук. Засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк входить до наглядової ради компанії.

Група виробляє силові мідні та алюмінієві кабелі, LAN-кабелі та заготовки. Кожен із заводів обслуговує певні ринки: ЗЗКМ – України, Німеччини, Австрії, Франції, Скандинавії та країн Бенілюксу, заводи в Івано-Франківську та Польщі – країни Балтії та Центральної Європи, Скандинавії, Ізраїль та Велику Британію. Торік група продала 10 478 т продукції. За підсумками 2023-го річний виторг компанії склав 7,6 млрд грн.

До експансії Electro Cable Group підштовхнуло падіння попиту на внутрішньому ринку, на якому до 2022 року була зав’язана половина продажів групи, пояснив Бойко. З війною попит в Україні впав на 60–70%.