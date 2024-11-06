Запорізький виробник кабелю Electro Cable Group з групи Черняків запустив завод у Польщі. Подробиці

Один із найбільших виробників кольорових металів в Україні, Electro Cable Group, у червні запустив завод з виробництва кабелю у польському місті Забже, йдеться в матеріалі Forbes.
Група інвестує в нього €19 млн. З липня 2025-го завод повинен випускати 6000 т кабелю на рік.
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Ключові факти
- Під розміщення заводу група обрала Катовицьку спеціальну економічну зону в Польщі, повідомив Євген Бойко, фінансовий директор Electro Cable Group та СЕО польської «дочки» групи.
- Ключовим аргументом на користь Польщі, за словами Бойка, стала дешевша вартість логістики до ключових ринків групи на півночі Європи. Серед інших переваг цієї країни: держпідтримка промисловості та велика кількість українських біженців.
- Українській компанії надали п’ятирічне звільнення від податків на прибуток та нерухомість. Членство у зоні коштує €8000 за квартал, оренда 15 000 кв. м – €60 000 на місяць.
- Інвестиції в польський завод – €19 млн. 80% – кредити від європейських банків, зокрема BNP Paribas Polska.
- На запуск заводу пішло шість місяців після підписання угоди.
- На жовтень 2024-го на польському заводі групи працюють 55 співробітників, потужність виробництва – 1200 т кабелю на рік. «Намагаємося працевлаштовувати українців, що втекли від війни», – каже Бойко.
- План на липень 2025-го – вийти на повну потужність: випуск 6000 т кабелю на рік. Це дасть змогу компанії генерувати €60 млн виручки на рік, або 25% від запланованого виторгу на 2024-й, каже Бойко.
Контекст
В Україні Electro Cable Group обʼєднує два заводи: Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ) і запущений у червні 2022-го завод в Івано-Франківську. Володіють групою через кіпрську Hollymoon два Олександри Черняки – дідусь та онук. Засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк входить до наглядової ради компанії.
Група виробляє силові мідні та алюмінієві кабелі, LAN-кабелі та заготовки. Кожен із заводів обслуговує певні ринки: ЗЗКМ – України, Німеччини, Австрії, Франції, Скандинавії та країн Бенілюксу, заводи в Івано-Франківську та Польщі – країни Балтії та Центральної Європи, Скандинавії, Ізраїль та Велику Британію. Торік група продала 10 478 т продукції. За підсумками 2023-го річний виторг компанії склав 7,6 млрд грн.
До експансії Electro Cable Group підштовхнуло падіння попиту на внутрішньому ринку, на якому до 2022 року була зав’язана половина продажів групи, пояснив Бойко. З війною попит в Україні впав на 60–70%.
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