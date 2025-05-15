Заявления Трампа о переговорах с Ираном обвалили цены на нефть

Цены на нефть рухнули более чем на 3% 15 мая после того, как президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в непрямых переговорах с Ираном относительно ограничения его ядерной программы.

Ключевые факты

Цена на нефть марки Brent упала на 3,7%, до $63,68 за баррель, после заявлений Трампа о «серьезных переговорах» с Ираном, но впоследствии поднялась до $63,9. На 11:55 по Киеву Brent торгуется на уровне $63,7.

Американская WTI подешевела на 3,2%, до $61,1 за баррель. На момент выхода новости цена опустилась до $60,7.

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Контекст

14 мая Трамп, находясь в Дохе, отметил, что США ведут «очень серьезные переговоры с Ираном ради долгосрочного мира». «Иран частично согласился с условиями […] Мы близки к возможному соглашению», – сказал он.

Переговоры между США и Ираном состоялись в воскресенье в Омане с участием спецпосланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Это был четвертый раунд диалога. МИД Ирана назвал переговоры «сложными, но полезными». Арагчи подчеркнул, что Иран не уступит право на обогащение урана, но готов обсудить ограничение объемов и уровня обогащения для укрепления доверия.

Уиткофф заявил, что администрация Трампа требует полного демонтажа трех основных ядерных объектов Ирана, иначе переговоры прекратятся, а США «выберут другой путь».

Трамп неоднократно выражал желание заключить соглашение с Ираном, но также угрожал военными действиями и усилил санкции в рамках кампании «максимального давления».