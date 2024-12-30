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Зеленский одобрил ликвидацию МСЭК

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года. Об этом говорится в карточке законопроекта №12178.

Подробности

  • Функции МСЭК будут переданы экспертным комиссиям, которые будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах.
  • Термин «медико-социальная экспертиза» будет заменен новым понятием – «оценкой повседневного функционирования человека».

Контекст

22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, где обсуждались злоупотребления в системе медико-социальной экспертизы (МСЭК) и незаконное присвоение статуса инвалидности. По итогам встречи президент подписал указ о ликвидации МСЭК и поручил премьер-министру урегулировать этот вопрос на уровне центральных органов исполнительной власти. После заседания генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

По данным СБУ, в 2024 году подозрения были объявлены 64 должностным лицам МСЭК, а более 4000 фиктивных выводов об инвалидности были отменены. Минздрав передал функции центральной МСЭК в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в Днепре, при этом система в настоящее время состоит из 328 заведений, включая 25 областных бюро и более 300 городских и межрайонных комиссий.

В начале ноября правительство направило в Верховную Раду законопроект, который окончательно ликвидирует МСЭК и внедрит цифровую систему оценивания на базе больниц.

19 декабря Верховная Рада приняла законопроект №12178 во втором чтении, предусматривающий переход к современной цифровой модели оценивания.

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