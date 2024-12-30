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Зеленський схвалив ліквідацію МСЕК

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року. Про це йдеться в картці законопроєкту №12178.

Деталі 

  • Функції МСЕК будуть передані експертним комісіям, які працюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях. 
  • Термін «медико-соціальна експертиза» буде замінений на нове поняття – «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Контекст 

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювались зловживання в системі медико-соціальної експертизи (МСЕК) та незаконне присвоєння статусу інвалідності. За підсумками зустрічі президент підписав указ про ліквідацію МСЕК і доручив прем’єр-міністру врегулювати це питання на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

За даними СБУ, у 2024 році підозри було оголошено 64 посадовцям МСЕК, а понад 4000 фіктивних висновків про інвалідність були скасовані. МОЗ передав функції центральної МСЕК до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі, при цьому система наразі складається з 328 закладів, включаючи 25 обласних бюро та понад 300 міських і міжрайонних комісій.

На початку листопада уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який остаточно ліквідує МСЕК і впровадить цифрову систему оцінювання на базі лікарень. 

19 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12178 у другому читанні, що передбачає перехід до сучасної цифрової моделі оцінювання.

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