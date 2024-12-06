Зеленский поедет в Париж на открытие Нотр-Дама, где может встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери, которая состоится 7 декабря в Париже. Планируется, что на мероприятии будет присутствовать избранный президент США Дональд Трамп, сообщило Le Monde со ссылкой на AFP.
⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».
Подробности
- Кроме встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, у Владимира Зеленского могут быть и другие встречи, рассказал неназванный украинский чиновник.
- «Возможны и другие встречи, в частности с Трампом, который также посетит мероприятие», – отметил он. Встреча Зеленского с Трампом может стать первой с момента переизбрания последнего.
- На церемонии будет присутствовать около 40 мировых лидеров. Свое участие подтвердили президенты Германии, Италии, Польши, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Финляндии и Литвы, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Контекст
Последний раз Зеленский и Трамп встречались до президентских выборов в США – 27 сентября в Нью-Йорке. После встречи Трамп сказал журналистам, что он хочет «справедливого соглашения для всех». Он добавил, что «много научился» во время встречи с Зеленским.
4 декабря украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями Трампа. По словам собеседников WSJ, Украина вроде бы «планирует сообщить о своей готовности к миру».
Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он собирается это сделать.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.