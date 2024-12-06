Зеленский поедет в Париж на открытие Нотр-Дама, где может встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери, которая состоится 7 декабря в Париже. Планируется, что на мероприятии будет присутствовать избранный президент США Дональд Трамп, сообщило Le Monde со ссылкой на AFP.

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Кроме встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, у Владимира Зеленского могут быть и другие встречи, рассказал неназванный украинский чиновник.

«Возможны и другие встречи, в частности с Трампом, который также посетит мероприятие», – отметил он. Встреча Зеленского с Трампом может стать первой с момента переизбрания последнего.

На церемонии будет присутствовать около 40 мировых лидеров. Свое участие подтвердили президенты Германии, Италии, Польши, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Финляндии и Литвы, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст

Последний раз Зеленский и Трамп встречались до президентских выборов в США – 27 сентября в Нью-Йорке. После встречи Трамп сказал журналистам, что он хочет «справедливого соглашения для всех». Он добавил, что «много научился» во время встречи с Зеленским.

4 декабря украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями Трампа. По словам собеседников WSJ, Украина вроде бы «планирует сообщить о своей готовности к миру».

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он собирается это сделать.