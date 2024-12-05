Ермак встретился с командой Трампа. По данным WSJ, Украина хочет сообщить о готовности к миру

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа , хотя он избегал обсуждения того, как он собирается это сделать.

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в среду, 4 декабря, с высокопоставленными представителями избранного президента Дональда Трампа, сообщил источник Reuters . По словам источников The Wall Street Journal , Украина якобы «планирует сообщить о своей готовности к миру».

Ключевые факты

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на должность советника по национальной безопасности Белого дома Майком Уолтцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, сообщил источник, не вдаваясь в подробности.

Команда Трампа не ответила на просьбу прокомментировать встречу.

По данным WSJ, к обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого, как пишет издание, Ермак также встретился во Флориде со Сьюзи Уайлз, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.

По словам источников, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Издание утверждает, что Украина якобы «планирует сообщить о своей готовности к миру».

«Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины», – сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

Согласно материалу, украинские официальные лица проводят переговоры с новой администрацией Трампа, стремясь сгладить существенные разногласия по урегулированию войны еще до вступления в должность избранного президента США.

В ходе переговоров Келлог выразил поддержку усилиям администрации Байдена по срочной поставке оружия в Украину, заявив, что это даст Трампу рычаг влияния на Москву в переговорах по урегулированию. Но команда Трампа не проявила особого интереса к предложению Украины относительно членства в НАТО, которое Украина считает жизненно важной гарантией безопасности от будущей российской агрессии.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как он намерен это сделать.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет, писало издание WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

20 ноября источники Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО.

27 ноября стало известно, что Трамп назначит отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, 80, на должность специального представителя по Украине. Ранее Келлог представил ему «план прекращения войны в Украине».

В интервью японскому агентству Kyodo News президент Владимир Зеленский заявил, что команда Трампа изучает украинский План победы, отметив, что капитуляции со стороны Украины не будет.