Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против пяти компаний, зарегистрированных в Китае. Об этом говорится в указе №466/2025 от 8 июля. Эти компании, в частности, снабжали комплектующие для производства беспилотников.

Подробности

Санкции касаются компаний: China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., Shenzhen Royo Technology Co., Shenzhen Jinduoban Technology Co. и Нинбо BLIN Machinery Co.

В сбитых при обстреле Киева в ночь на 4 июля дронах Shahed обнаружены компоненты китайского производства. В частности, компании Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd. и Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., Ltd. поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024–2025 годах, заявил советник президента Владислав Власюк.

Контекст

Ранее СБУ сообщила, что в беспилотниках «Герань» (российская версия дронов Shahed), которыми Россия атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля, обнаружены комплектующие производства Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., Ltd.

«Шахед» изменился с момента первого появления в украинском небе осенью 2022-го. Он «научился летать» с помощью украинских SIM-карт. Боевая часть из стандартных 50 кг выросла до 90 кг, сообщало милитарное издание Defense Express.

А еще россияне все чаще полагаются на китайскую электронику в производстве этих дронов, говорит на условиях анонимности собеседник из научно-исследовательского учреждения Минобороны, занимающегося изучением обломков российского оружия.

Действительно ли Россия совершила рывок в «шахедных» обстрелах, читайте в материале Forbes Ukraine.