Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти п’яти компаній, зареєстрованих у Китаї. Про це йдеться в указі №466/2025 від 8 липня. Ці компанії, зокрема, постачали комплектуючі для виробництва безпілотників.

Деталі

Санкції стосуються компаній: China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., Shenzhen Royo Technology Co., Shenzhen Jinduoban Technology Co. та Ningbo BLIN Machinery Co.

У збитих під час обстрілу Києва в ніч на 4 липня дронах Shahed виявлено компоненти китайського виробництва. Зокрема, компанії Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd і Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., Ltd постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024-2025 роках, заявив радник президента Владислава Власюк.

Контекст

Раніше СБУ повідомила, що в безпілотниках «Герань» (російська версія дронів Shahed), якими Росія атакувала Київ у ніч із 3 на 4 липня, виявлено комплектуючі виробництва Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co., Ltd.

«Шахед» змінився з моменту першої появи в українському небі восени 2022-го. Він «навчився літати» за допомогою українських SIM-карток. Бойова частина зі стандартних 50 кг зросла до 90 кг, повідомляло мілітарне видання Defense Express.

А ще росіяни все частіше покладаються на китайську електроніку у виробництві цих дронів, каже на умовах анонімності співрозмовник із науково-дослідної установи Міноборони, що займається вивченням уламків російської зброї.

Чи справді Росія зробила ривок у «шахедних» обстрілах, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.