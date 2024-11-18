Виртуальная валюта, бонусы и скидки. Минобороны анонсировало Нацпрограмму поддержки военных

Министерство обороны планирует запустить Общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы», сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, пишет «Укринформ» . По ее словам, партнерами программы согласились стать «Укрзализныця», Rozetka, «Укрнафта» и «Новая почта».

Ключевые факты

«Мы хотим запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих, она называется «Плюсы», созвучно названию «Армия+». «Плюсы» – это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы будем добавлять 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих», – пояснила Черногоренко.

В рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки разных продуктов.

По словам заместителя министра обороны, идея состоит в том, чтобы построить вокруг военнослужащих экосистему лояльности. «Я хочу анонсировать и пригласить наши и другие бизнесы присоединяться к этой общенациональной программе. Будет открыт меморандум, 100 бизнесов подпишут с Министерством обороны этот меморандум», – сказала чиновник.

Черногоренко сообщила, что партнерами уже согласились стать АО «Укрзализныця», интернет-магазин Rozetka, ПАО «Укрнафта» и компания «Новая почта».

Контекст

В августе Минобороны представило новую платформу «Армия+», созданную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. В первой версии приложения были доступны 11 видов рапортов и Армия ID – уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись.

В приложении также предусмотрены опросы, благодаря которым государство сможет узнать мнение военных по любым вопросам, а сами военнослужащие смогут влиять на реальные изменения в силах обороны.

В диджитал-экосистеме Украины сейчас развиваются такие цифровые продукты, как «Мрия», «Резерв+» и «Армия+».

Недавно в «Армия+» стал доступен сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу, это позволит военным получать важные знания даже в полевых условиях.