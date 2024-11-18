Виртуальная валюта, бонусы и скидки. Минобороны анонсировало Нацпрограмму поддержки военных

Министерство обороны планирует запустить Общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы», сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, пишет «Укринформ». По ее словам, партнерами программы согласились стать «Укрзализныця», Rozetka, «Укрнафта» и «Новая почта».
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Ключевые факты
- «Мы хотим запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих, она называется «Плюсы», созвучно названию «Армия+». «Плюсы» – это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы будем добавлять 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих», – пояснила Черногоренко.
- В рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки разных продуктов.
- По словам заместителя министра обороны, идея состоит в том, чтобы построить вокруг военнослужащих экосистему лояльности. «Я хочу анонсировать и пригласить наши и другие бизнесы присоединяться к этой общенациональной программе. Будет открыт меморандум, 100 бизнесов подпишут с Министерством обороны этот меморандум», – сказала чиновник.
- Черногоренко сообщила, что партнерами уже согласились стать АО «Укрзализныця», интернет-магазин Rozetka, ПАО «Укрнафта» и компания «Новая почта».
Контекст
В августе Минобороны представило новую платформу «Армия+», созданную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. В первой версии приложения были доступны 11 видов рапортов и Армия ID – уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись.
В приложении также предусмотрены опросы, благодаря которым государство сможет узнать мнение военных по любым вопросам, а сами военнослужащие смогут влиять на реальные изменения в силах обороны.
В диджитал-экосистеме Украины сейчас развиваются такие цифровые продукты, как «Мрия», «Резерв+» и «Армия+».
Недавно в «Армия+» стал доступен сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу, это позволит военным получать важные знания даже в полевых условиях.
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