Португалец Криштиану Роналду , 40, заработал рекордные $1,4 млрд после подписания контракта с клубом Al-Nassr в июне 2025-го. Как он зарабатывает больше, чем кто-либо в спорте, совмещая доходы от игры, рекламные сделки и 15-процентную долю в саудовском клубе? Главное из материала Bloomberg

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире. Его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index, достигло $1,4 млрд после подписания нового контракта с саудовским клубом Al-Nassr стоимостью более $400 млн.

Португальский форвард, игравший за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус», также заработал сотни миллионов на рекламных сделках с Nike, Armani и другими брендами. Однако точных цифр по рекламным контрактам Bloomberg не публикует.

Переход в Саудовскую Аравию стал для Роналду самым прибыльным шагом в его карьере.

Несмотря на скепсис по поводу его спортивных амбиций, клуб Al-Nassr подписал с ним соглашение в июне 2025-го. Этот трансфер открыл ему один из самых больших контрактов в истории футбола, а также самую высокую среднюю годовую оплату среди всех спортсменов, пишет Bloomberg.

Саудовские доходы не облагаются налогом, а контракт предусматривает привилегии, например, долю в клубе и доступ к частному самолету.

Криштиану Роналду и Лионель Месси долгое время были соперниками, зарабатывая одинаково. Но после перехода Роналду в Саудовскую Аравию, а Месси – в Inter Miami, их доходы разошлись. После завершения карьеры Месси получит долю в клубе, что может снова сравнять их состояние.

От футбола к инвестициям

Криштиану Роналду вырос в бедной семье на острове Мадейра и оставил школу в 14 лет, чтобы посвятить себя футболу. После переезда в материковую Португалию он стал звездой «Спортинга» и привлек внимание европейских грандов.

В 2003 году Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», а через шесть лет перешел в «Реал», получив один из самых больших контрактов в футбольной истории.

Его путь – от парня с острова до символа мирового футбола – отмечен на Мадейре, где есть аэропорт, музей и отель, носящие его имя.

Криштиану Роналду оставил школу в 14 лет, чтобы сосредоточиться на футболе Фото Getty Images

За два десятилетия карьеры Роналду заработал более $550 млн зарплаты, заключил 10-летнее соглашение с Nike на $18 млн в год и сотрудничал с брендами Armani и Castrol, прибавившими более $175 млн к его состоянию. Переход к Al-Nassr в 2023 году обеспечил ему еще $200 млн в год без налогов и $30 млн бонусов за подписание, сделав этот контракт самым выгодным в мире спорта.

Финансами Роналду руководит Мигел Маркиш, основатель лиссабонской компании LMcapital Wealth Management, управляющей его активами.

Сам футболист инвестирует преимущественно в Португалии, выбирая проекты вместе с узким кругом друзей и советников.

Среди его инвестиций – участие в клубе City of Padel и покупка Lisboa Racket Center в 2024 году. Хотя у Роналду есть собственный бренд CR7, отели, спортзалы и медиакомпания, главным источником дохода остаются футбольные контракты.

Роналду также владеет недвижимостью – поместьем на Мадейре, пентхаусом в Лиссабоне и новым домом в Кинта-да-Маринья стоимостью около €20 млн.

Его имение на гольф-курорте стало местной достопримечательностью – туристы пытаются увидеть его дом. Владелец клуба Oitavos Dunes, продавший Роналду участок, даже был вынужден останавливать неофициальные экскурсии.

Так выглядит пятизвездочный отель Oitavos, расположенный рядом с имением Криштиану Роналду, который строится в Кинта-да-Маринья Фото Getty Images

Криштиану Роналду остается самым популярным человеком в мире в Instagram, имея более 660 млн подписчиков. Его медийное влияние активно используют в Саудовской Аравии, стремящейся укрепить свой имидж как открытой и привлекательной туристической страны.

Следующие начинания

Первоначально выступления Роналду в Саудовской лиге сопровождались полными стадионами, и он быстро стал лучшим бомбардиром клуба. Однако со временем интерес болельщиков снизился.

К концу сезона на один из матчей пришло менее 6000 зрителей, даже несмотря на то, что это мог быть его последний домашний поединок перед продлением контракта.

Роналду активно защищает Saudi Pro League, заявляя, что она сильнее французской Ligue 1, и часто публикует в соцсетях фото из Саудовской Аравии, демонстрируя ее «безопасность и красоту», пишет Bloomberg. Так он объединяет роль спортсмена и амбассадора страны, делающей ставку на спорт как инструмент глобального влияния.

В отличие от большинства спортивных миллиардеров, большая часть состояния Роналду происходит не из инвестиций, а из зарплаты.

Если Роджер Федерер разбогател благодаря доле в компании On Holdings AG, а Майкл Джордан – благодаря Nike и Charlotte Hornets, то Роналду продолжает зарабатывать именно на игре.

Футболист планирует завершить карьеру в Al-Nassr и мечтает владеть несколькими футбольными клубами. Частично это произошло, ведь он получил 15% акций Al-Nassr, что открывает ему путь к будущему в футбольном бизнесе после завершения карьеры.