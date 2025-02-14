Заработки на почти $1,5 млрд. Кто вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года? Спойлер: Александр Усик – также в рейтинге

Спортивный портал Sportico в четвертый раз опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира». В него вошли игроки из восьми видов спорта и 27 стран мира с общими заработками около $6,2 млрд. Первая ступень рейтинга, как и в 2023-м, досталась звезде португальского футбола Криштиану Роналду, 40, с доходом в $260 млн. А седьмое место – у украинского боксераАлександра Усика, 37, со $122 млн. Forbes Ukraine публикует первую десятку спортсменов, заработавших больше остальных в 2024-м
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В 2024 году общий доход спортсменов, вошедших в рейтинг «100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира» от Sportico, достиг $6,2 млрд, что на 14% больше показателя 2023-го. $4,8 млрд из них – зарплаты и призовые спортсменов, а $1,4 млрд – доходы вне поля, корта, трассы или спортплощадки.
Криштиану Роналду стал первым футболистом среди мужчин, забившим 900 голов за карьеру и второй раз подряд возглавивший список самых высокооплачиваемых спортсменов с доходом $260 млн, из которых $215 млн – это зарплата в его клубе Saudi Pro League Al Nassr, а $45 млн – спонсорские контракты.
Финансирование спорта саудитами оказало существенное влияние на доходы спортсменов. Роналду, Неймар, Карим Бензема, Рияд Марез и Садио Мане получали большие контракты в футбольной лиге Саудовской Аравии. Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик заработали в общей сложности $260 млн за два боя в Эр-Рияде. Гольфисты стали одними из главных выгодополучателей благодаря LIV Golf – турниру, поддержанному Саудовским инвестфондом, что значительно увеличило призовые и подписные бонусы. К примеру, американский профессиональный гольфист Джон Рам получил $300 млн за переход в эту лигу.
Доминируют в рейтинге спортсмены Лиги баскетбола NBA и американского футбола NFL. 36 баскетболистов и 22 игрока американского футбола составляют около 60% списка. Рост потолка зарплат в этих лигах способствовал тому, что контракты спортсменов стали еще выше.
Больше всего представителей в рейтинге по странам имеют США – 64 спортсмена, Великобритания – пять, Япония и Франция – по три.
Средний возраст самых высокооплачиваемых спортсменов растет – в топ-10 только один спортсмен, возраст которого моложе 36 лет, – Неймар, 33. Самый старший в топ-100 – Тайгер Вудс, 49, а самый молодой – Карлос Алькарас, 21.
Новые контракты у NFL создали больше всего «новичков» в рейтинге, поскольку 12 игроков американского футбола впервые попали в список благодаря большим подписным бонусам.
Среди команд, чьи игроки чаще всего появляются в рейтинге, – «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз», которые имеют по три представителя в топ-100.
Методология
Это четвертый ежегодный рейтинг Sportico, анализирующий 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Он учитывает выплаты, полученные в течение календарного 2024 года, включая зарплаты, призовые, а также все виды бонусов (подписные за выход в плей-офф, мотивационные за участие в Матче всех звезд, олимпийских играх и т.п.).
Бонусы от Программы влияния игроков (PIP) PGA входят в призовые. При этом Тайгер Вудс возглавил этот список с выплатой в $10 млн. Зарплаты футболистов и баскетболистов исчислены с учетом выплат за сезоны 2023–2024 и 2024–2025 годов.
Sportico привлек более 40 экспертов, которые знакомы с контрактами спортсменов как на поле, так и вне его, в частности представителей команд, лиг, профсоюзов игроков, спортивных агентств, рекламных компаний и консалтинговых фирм.
К доходам от спонсорских соглашений относят доходы от рекламных контрактов, лицензионных соглашений, роялти, продажи сувенирной продукции, участия в мероприятиях, дизайна гольф-полов, медийных и книжных сделок. Все суммы указаны для вычета налогов и агентских комиссий.
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