Заработки на почти $1,5 млрд. Кто вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года? Спойлер: Александр Усик – также в рейтинге

Спортивный портал Sportico в четвертый раз опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира». В него вошли игроки из восьми видов спорта и 27 стран мира с общими заработками около $6,2 млрд. Первая ступень рейтинга, как и в 2023-м, досталась звезде португальского футбола Криштиану Роналду , 40, с доходом в $260 млн. А седьмое место – у украинского боксера Александра Усика , 37, со $122 млн. Forbes Ukraine публикует первую десятку спортсменов, заработавших больше остальных в 2024-м

В 2024 году общий доход спортсменов, вошедших в рейтинг «100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира» от Sportico, достиг $6,2 млрд, что на 14% больше показателя 2023-го. $4,8 млрд из них – зарплаты и призовые спортсменов, а $1,4 млрд – доходы вне поля, корта, трассы или спортплощадки.

Криштиану Роналду стал первым футболистом среди мужчин, забившим 900 голов за карьеру и второй раз подряд возглавивший список самых высокооплачиваемых спортсменов с доходом $260 млн, из которых $215 млн – это зарплата в его клубе Saudi Pro League Al Nassr, а $45 млн – спонсорские контракты.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов вошли футболисты, боксеры, баскетболисты и один гольфист. Фото Инфографика Sportico

Финансирование спорта саудитами оказало существенное влияние на доходы спортсменов. Роналду, Неймар, Карим Бензема, Рияд Марез и Садио Мане получали большие контракты в футбольной лиге Саудовской Аравии. Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик заработали в общей сложности $260 млн за два боя в Эр-Рияде. Гольфисты стали одними из главных выгодополучателей благодаря LIV Golf – турниру, поддержанному Саудовским инвестфондом, что значительно увеличило призовые и подписные бонусы. К примеру, американский профессиональный гольфист Джон Рам получил $300 млн за переход в эту лигу.

Доминируют в рейтинге спортсмены Лиги баскетбола NBA и американского футбола NFL. 36 баскетболистов и 22 игрока американского футбола составляют около 60% списка. Рост потолка зарплат в этих лигах способствовал тому, что контракты спортсменов стали еще выше.

Больше всего представителей в рейтинге по странам имеют США – 64 спортсмена, Великобритания – пять, Япония и Франция – по три.

Александр Усик на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 21 декабря 2024 года. Фото Getty Images

Средний возраст самых высокооплачиваемых спортсменов растет – в топ-10 только один спортсмен, возраст которого моложе 36 лет, – Неймар, 33. Самый старший в топ-100 – Тайгер Вудс, 49, а самый молодой – Карлос Алькарас, 21.

Новые контракты у NFL создали больше всего «новичков» в рейтинге, поскольку 12 игроков американского футбола впервые попали в список благодаря большим подписным бонусам.

Среди команд, чьи игроки чаще всего появляются в рейтинге, – «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз», которые имеют по три представителя в топ-100.