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Конфлікт із Зеленським та ризик кризи. Кароль Навроцький має шанс стати президентом Польщі. Три важливі наслідки для України

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Навроцький, Тшасковський, вибори у Польщі /Getty Images

Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, на консервативній конференції в Ясьонці, 27 травня 2025 року. Фото Getty Images

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Президентські вибори у Польщі може виграти консервативний кандидат Кароль Навроцький, який скептично ставиться до України та мав суперечку із президентом Володимиром Зеленським. Чому ці вибори можуть спровокувати політичну кризу у найбільшій країні – сусідці України?

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