Президентські вибори у Польщі може виграти консервативний кандидат Кароль Навроцький, який скептично ставиться до України та мав суперечку із президентом Володимиром Зеленським. Чому ці вибори можуть спровокувати політичну кризу у найбільшій країні – сусідці України?