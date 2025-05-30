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Президентські вибори у Польщі може виграти консервативний кандидат Кароль Навроцький, який скептично ставиться до України та мав суперечку із президентом Володимиром Зеленським. Чому ці вибори можуть спровокувати політичну кризу у найбільшій країні – сусідці України?
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