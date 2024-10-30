Кризис в The Washington Post. От издания отписываются читатели из-за его позиции больше не поддерживать кандидатов в президенты США. Почему WP приняло такое решение? Объяснил владелец WP Джефф Безос

Читатели The Washington Post массово отменяют свои цифровые подписки на контент издания. Повод – 26 октября WP вышло с позицией, что больше не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты США. Владелец WP и миллиардер Джефф Безос опубликовал колонку с заголовком «Суровая правда: американцы не доверяют СМИ», в которой объясняет причину такого решения

Влиятельное американское издание The Washington Post впервые за 36 лет объявило, что больше не будет выступать с поддержкой кандидатов в президенты США. Хотя с 1970-х годов поддерживало претендентов от Демократической партии. Это решение заблокировало поддержку вице-президента и кандидатки от демократов Камалы Харрис, пишет Reuters. Люди в сообщениях на сайте WP критикуют его владельца Джеффа Безоса за такую ​​позицию издания. От WP уже отписалось более 200 000 читателей.

После сообщения о сокращении подписок на сайте WP вышла колонка Безоса, в которой он объясняет и защищает решение издания. Безос уверен, что борется с предвзятостью.

Его позиция – коротко.

Кризис доверия к медиа

Безос озабочен потерей доверия к традиционным медиа среди населения США. «Большинство людей считают СМИ предвзятыми», – отмечает он и подчеркивает, что в опросе Gallup этого года медиа по уровню доверия в США опустились ниже Конгресса.

Безос обращает внимание, что эта проблема общая для многих крупных изданий и угрожает обществу. Он отмечает, что медиа сегодня обращаются преимущественно к «элитной» аудитории, удаляясь от более широких масс читателей. А это лишь усугубляет разрыв между гражданами. «Люди все чаще обращаются к непроверенным источникам, таким как подкасты и соцсети, что способствует распространению дезинформации и раскола», – пишет Безос. Для борьбы с этими вызовами он подчеркивает необходимость обновления подходов и методов работы The Washington Post.

При этом Безос признает, что для восстановления доверия к медиа требуются и другие изменения. «Мы должны работать больше, чтобы контролировать то, что можем, чтобы повысить доверие читателей», – отмечает он.

Чтобы восстановить доверие к медиа, Безос предлагает экспериментировать с новыми подходами и инновационными форматами подачи информации, ориентированными на прозрачность и удобство для аудитории. «Нужно совмещать эти инновации с журналистскими стандартами», – пишет он.

Шаг к усилению независимости

Отказ The Washington Post от поддержки кандидатов в президенты он объясняет именно обязательством издания быть надежным и прозрачным медиа, предоставляя информацию без политических предпочтений и перекосов. Но подчеркивает, что это было исключительно внутреннее решение издания.

Безос отмечает, что медиа должны быть не только точными в данных, но и восприниматься как беспристрастный источник информации. Он проводит аналогию с работой «избирательных машин». Есть два требования к ним: обеспечить четкий подсчет голосов избирателей и доверие к этому процессу. «Второе требование отличается от первого, но является таким же важным. Так же и со СМИ. Мы должны быть достоверны и верить, что мы достоверны», – пишет Безос.

«Поддержка изданием определенного кандидата в президенты не прибавляет ему веса на чаше избирательных весов. Ни один неопределенный избиратель в штате Пенсильвания не скажет: «Я принимаю поддержку изданием «А» кандидата». Что же на самом деле дает поддержка медиа определенному кандидату – создает чувство предвзятости и отсутствия независимости. Отказ WP от этого – принципиальное и правильное решение», – пишет Безос.

Он понимает, что отказ WP от поддержки кандидатов в президенты не прибавит значимости к доверию читателей. Но считает это большим шагом в правильном направлении. «Жаль, что мы не сделали этого раньше, а не в такой эмоциональный момент. Это была неадекватная планировка, а не какая-то продуманная стратегия», – подчеркивает Безос.

Безос также поднимает вопрос личного конфликта интересов. Как владелец крупной корпорации и медиаресурса он переживает, что многим кажется, что его личные интересы могут влиять на редакционную политику WP. «Мои взгляды принципиальны. Моя история как владельца WP с 2013 года это подтверждает. Найдите хоть один случай за эти 11 лет, когда я «побеждал» кого-либо в WP в интересах собственных интересов. Такого не было», – пишет Безос.

Владелец WP заканчивает свое обращение оптимистическим видением будущего, признавая, что изменения в медиа не будут легкими, но они того стоят. Он верит в важность объективной журналистики, особенно в Вашингтоне как центре мировой политики. Подчеркивая, что The Washington Post должно прежде всего быть сильным и независимым медиа.

«Чтобы выиграть эту борьбу, нам придется тренировать новые мышцы. Некоторые изменения будут возвращением к прошлому, а некоторые – новыми изобретениями. Конечно, критика будет неотъемлемой частью всего нового. Но это шаг в новый мир», – отмечает Безос.