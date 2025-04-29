Либералы побеждают на выборах в парламент Канады. Какие козыри есть у их лидера Марка Карни против посягательств на страну Дональда Трампа? Разбор Politico, The Economist и BBC

Благодаря лидерству бывшего главы двух центробанков G7 и новичка в политике Марка Карни Либеральная партия смогла сохранить власть в Канаде. Он обещает переосмыслить место Канады в мире на фоне агрессивной торговой политики Дональда Трампа. Politico , The Economist и BBC рассказали о его планах и опыте в банкинге Великобритании

28 апреля в Канаде состоялись досрочные выборы в парламент – Палату общин. Победу одерживает Либеральная партия во главе с премьер-министром Марком Карни, по предварительным подсчетам голосов, пишет BBC. Но для формирования большинства в правительстве либералам нужно было набрать 172 из 343 мест, пишет The Economist. Сейчас у них 168 мест. Их оппонент – Консервативная партия – останется в оппозиции как вторая по величине партия в парламенте, получив 144 места, сообщает BBC.

Марк Карни уже выступил с речью в Оттаве, объявив о «конце эпохи тесной интеграции с США, завершении старой системы мировой торговли» и назвав это трагедией и новой реальностью для Канады. «Старым отношениям Канады с США, основанным на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на США и на которую Канада возлагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальна, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десятилетий, закончилась», – заявил он.

«Америка хочет нашу землю, ресурсы, нашу воду и страну. Никогда! – отметил Карни в своей речи после победы. – Это не пустые угрозы. Президент США Дональд Трамп пытается сломить нас, чтобы Америка могла нас присвоить. Этого никогда не произойдет».

Выборы в Канаде проходили на фоне торговой войны США и мира. Администрация Дональда Трампа ввела тарифы в 25% на ряд канадских товаров, в том числе автомобили и автозапчасти, прямо нарушая принципы соглашения USMCA. Это отразилось на экономике Канады и создало риски для тысяч рабочих мест. Именно поэтому главным месседжем либералов в этой кампании стало противодействие американскому давлению и демонстрация способности отстоять свой суверенитет.

Карни позиционировал себя как «кризисного менеджера», который защитит экономику и культуру Канады от тарифной политики и экспансионистских амбиций Трампа, пишет Politico. В предвыборной кампании Карни обещал «защитить Канаду от Трампа» и объединить страну, где вырос уровень патриотизма после заявлений Трампа о желании присоединить Канаду как 51-й штат США.

Банкир кризисов и лидер новой эпохи

Карни учился в Гарварде и Оксфорде, где получил степень PhD по экономике. Его диссертация была посвящена теме влияния внутренней конкуренции на конкурентоспособность экономики – вопрос, который является сегодня центральным в переговорах с США, пишет BBC.

Карни начинал свою карьеру в государственном секторе в 2003 году, когда стал заместителем главы Банка Канады, а затем занял должность старшего заместителя министра финансов. В 2007 году его назначили главой Банка Канады за несколько месяцев до начала мирового финансового кризиса. Его действия, в том числе сохранение низких процентных ставок и открытость в коммуникации с бизнесом, помогли избежать более глубокой рецессии.

Впоследствии он стал первым небританцем, возглавившим Банк Англии за более чем 300-летнюю историю этого учреждения. У него гражданство Канады и Ирландии, а в 2018 году он получил также британское гражданство. Недавно Карни заявил, что откажется от британского и ирландского гражданства, поскольку считает, что премьер-министр должен быть гражданином только Канады.

Карни также был одним из немногих центральных банкиров, активно выступавших в СМИ и делавших публичные заявления перед ключевыми политическими событиями, такими как референдум о независимости Шотландии в 2014 году и референдум относительно Brexit в 2016-м. Он предупреждал об экономических рисках выхода Великобритании из ЕС и координировал антикризисную политику банка после падения фунта и отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Его каденция завершилась в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, когда банк снова снизил ставки и активизировал программу количественного смягчения.

Марк Карни во времена управления Банком Англии и Советом по финансовой стабильности, 2014 год Фото Getty Images

Противостояние с Трампом

В 2011–2018 годах Карни возглавлял Совет по финансовой стабильности, который координировал работу регуляторных органов во всем мире, что дало ему ключевую роль в глобальной реакции на политику первой администрации Трампа. Он регулярно участвовал в саммитах G20, имея возможность наблюдать за действиями Трампа на международной арене вблизи.

После возвращения Трампа в Белый дом Карни перестал сдерживать свои оценки. Он резко отреагировал на его заявления о возможном присоединении Канады как 51-го штата, назвав их «волдемортскими». «Я их даже не буду повторять, но вы уже знаете, о чем я говорю», – объяснил он.

Карни также публично заявил, что Канада будет отвечать зеркальными тарифами, пока США не продемонстрируют уважение и не дадут четких гарантий справедливой торговли. Это стало одной из ключевых линий противостояния в предвыборной кампании, добавляет BBC.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер общается с премьер-министром Канады Марком Карни во время двусторонней встречи в Лондоне, 17 марта 2025 года Фото Getty Images

Новый курс на прагматизм

Несмотря на многолетние предложения присоединиться к Либеральной партии, Карни долго избегал политики. В 2012 году он даже шутил с журналистами, что скорее станет «цирковым клоуном», чем политиком, пишет BBC. Ситуация изменилась после отставки Джастина Трюдо, вызванной политическим кризисом внутри партии. Сначала Трюдо планировал предложить Карни должность министра финансов после отставки Христи Фриланд, однако в итоге Карни сам возглавил партию, победив даже Фриланд на внутренних выборах.

Оппозиция в Канаде неоднократно критиковала Карни за его деятельность в инвесткомпании Brookfield Asset Management. Консерваторы обвиняли его в сокрытии информации о переносе главного офиса компании из Торонто в Нью-Йорк, однако Карни настаивает, что решение принималось уже после его выхода из совета директоров. Он также передал свои активы в «слепое доверие» и заверил, что действует в полном соответствии с правилами предотвращения конфликта интересов.

Во внутренней политике Карни выступает за упразднение углеродного налога, сохранение прагматичного подхода к развитию энергетики, ускорение согласования крупных инфраструктурных проектов и ограничение темпов роста иммиграции, чтобы не перегружать систему жилья и медицины.

Карни также активно поддерживает Украину. На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он сказал, что нужно «обеспечить Украине наилучшие условия для достижения справедливого и продолжительного мира», пишет The Guardian.

В своей предвыборной программе он обещал сделать Канаду лидером в сфере чистой и традиционной энергетики, а также упростить процедуры одобрения крупных инфраструктурных проектов. В то же время Карни называет себя «прагматиком», признавая сложность баланса между энергетическими потребностями и экологическими обязательствами. Основной своей миссией Карни считает сохранение экономического роста Канады даже в условиях замедления торговли с США.