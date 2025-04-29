Ліберали перемагають на виборах до парламенту Канади. Які козирі має їхній лідер Марк Карні проти зазіхань на країну Дональда Трампа? Розбір Politico, The Economist і BBC

Завдяки лідерству колишнього голови двох центробанків G7 і новачка в політиці Марка Карні Ліберальна партія змогла зберегти владу в Канаді. Він обіцяє переосмислити місце Канади у світі на тлі агресивної торгової політики Дональда Трампа. Politico , The Economist та BBC розповіли про його плани та досвід у банкінгу Великої Британії

28 квітня в Канаді відбулися дострокові вибори до парламенту – Палати громад. Перемогу здобуває Ліберальна партія на чолі з прем’єр-міністром Марком Карні, 60, за попередніми підрахунками голосів, пише BBC. Але для формування більшості в уряді лібералам потрібно було набрати 172 із 343 місць, пише The Economist. Наразі у них 168 місць. Їхній опонент – Консервативна партія – залишиться в опозиції як друга за величиною партія в парламенті, отримавши 144 місця, повідомляє BBC.

Марк Карні вже виступив із промовою в Оттаві, оголосивши про «кінець епохи тісної інтеграції із США, завершення старої системи світової торгівлі» та назвавши це трагедією і новою реальністю для Канади. «Старим відносинам Канади із США, заснованим на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на США й на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася», – заявив він.

«Америка хоче нашу землю, ресурси, нашу воду та країну. Ніколи! – зазначив Карні у своїй промові після перемоги. – Це не порожні погрози. Президент США Дональд Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла нас привласнити. Цього ніколи не станеться».

Вибори в Канаді відбувалися на тлі торговельної війни США та світу. Адміністрація Дональда Трампа запровадила тарифи у 25% на низку канадських товарів, зокрема автомобілі та автозапчастини, прямо порушуючи принципи угоди USMCA. Це вдарило по економіці Канади та створило ризики для тисяч робочих місць. Саме тому головним меседжем лібералів у цій кампанії стала протидія американському тиску й демонстрація здатності відстояти власний суверенітет.

Карні позиціонував себе як «кризового менеджера», який захистить економіку та культуру Канади від тарифної політики й експансіоністських амбіцій Трампа, пише Politico. У передвиборчій кампанії Карні обіцяв «захистити Канаду від Трампа» та обʼєднати країну, де зріс рівень патріотизму після заяв Трампа про бажання приєднати Канаду як 51-й штат США.

Банкір криз і лідер нової епохи

Карні навчався у Гарварді й Оксфорді, де здобув ступінь PhD з економіки. Його дисертація була присвячена темі впливу внутрішньої конкуренції на конкурентоспроможність економіки – питання, яке сьогодні є центральним у переговорах із США, пише BBC.

Карні починав свою карʼєру в державному секторі у 2003 році, коли став заступником голови Банку Канади, а згодом обійняв посаду старшого заступника міністра фінансів. У 2007 році його призначили головою Банку Канади за кілька місяців до початку світової фінансової кризи. Його дії, зокрема збереження низьких відсоткових ставок і відкритість у комунікації з бізнесом, допомогли уникнути глибшої рецесії.

Згодом він став першим небританцем, який очолив Банк Англії за понад 300-річну історію цієї установи. Він має громадянство Канади та Ірландії, а у 2018 році отримав також британське громадянство. Нещодавно Карні заявив, що відмовиться від британського та ірландського громадянства, оскільки вважає, що премʼєр-міністр має бути громадянином лише Канади.

Карні також був одним із небагатьох центральних банкірів, який активно виступав у ЗМІ та робив публічні заяви перед ключовими політичними подіями, такими як референдум про незалежність Шотландії у 2014 році та референдум щодо Brexit у 2016-му. Він попереджав про економічні ризики виходу Великої Британії з ЄС і координував антикризову політику банку після падіння фунта та відставки премʼєр-міністра Девіда Кемерона. Його каденція завершилася на початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року, коли банк знову знизив ставки й активізував програму кількісного помʼякшення.

Марк Карні за часів управління Банком Англії та Радою з фінансової стабільності, 2014 рік Фото Getty Images

Протистояння з Трампом

У 2011–2018 роках Карні очолював Раду з фінансової стабільності, яка координувала роботу регуляторних органів в усьому світі, що дало йому ключову роль у глобальній реакції на політику першої адміністрації Трампа. Він регулярно брав участь у самітах G20, маючи можливість спостерігати за діями Трампа на міжнародній арені зблизька.

Після повернення Трампа у Білий дім Карні перестав стримувати свої оцінки. Він різко відреагував на його заяви про можливе приєднання Канади як 51-го штату, назвавши їх «волдемортськими». «Я їх навіть не повторюватиму, але ви вже знаєте, про що я кажу», – пояснив він.

Карні також публічно заявив, що Канада відповідатиме дзеркальними тарифами, доки США не продемонструють повагу і не дадуть чітких гарантій щодо справедливої торгівлі. Це стало однією з ключових ліній протистояння у його передвиборчій кампанії, додає BBC.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер спілкується з премʼєр-міністром Канади Марком Карні під час двосторонньої зустрічі у Лондоні, 17 березня 2025 року Фото Getty Images

Новий курс на прагматизм

Попри багаторічні пропозиції приєднатися до Ліберальної партії, Карні довго уникав політики. У 2012 році він навіть жартував із журналістами, що швидше стане «цирковим клоуном», ніж політиком, пише BBC. Ситуація змінилася після відставки Джастіна Трюдо, яку спричинила політична криза всередині партії. Спершу Трюдо планував запропонувати Карні посаду міністра фінансів після відставки Христі Фріланд, однак у підсумку Карні сам очолив партію, перемігши навіть Фріланд на внутрішніх виборах.

Опозиція в Канаді неодноразово критикувала Карні за його діяльність в інвесткомпанії Brookfield Asset Management. Консерватори звинувачували його у приховуванні інформації про перенесення головного офісу компанії з Торонто до Нью-Йорка, однак Карні наполягає, що рішення ухвалювали вже після його виходу з ради директорів. Він також передав свої активи в «сліпу довіру» і запевнив, що діє у повній відповідності до правил запобігання конфлікту інтересів.

У внутрішній політиці Карні виступає за скасування вуглецевого податку, збереження прагматичного підходу до розвитку енергетики, прискорення погодження великих інфраструктурних проєктів і обмеження темпів зростання імміграції, щоб не перевантажувати систему житла та медицини.

Карні також активно підтримує Україну. На зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він сказав, що потрібно «забезпечити Україні найкращі умови для досягнення справедливого й тривалого миру», пише The Guardian.

У своїй передвиборчій програмі він обіцяв зробити Канаду лідером у сфері чистої й традиційної енергетики, а також спростити процедури схвалення великих інфраструктурних проєктів. Водночас Карні називає себе «прагматиком», визнаючи складність балансу між енергетичними потребами та екологічними зобовʼязаннями. Основною своєю місією Карні вважає збереження економічного зростання Канади навіть в умовах уповільнення торгівлі із США.