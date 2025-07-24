Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить так звані дзеркальні мита від 15% до 50% з 1 серпня. Про це він сказав на саміті зі штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня. Це відповідь іншим країнам на мита на американські товари, пише Bloomberg .

Деталі

«У нас буде проста ставка мита в межах від 15% до 50%», – сказав Трамп на саміті зі ШІ у Вашингтоні. За його словами, найвища межа – для країн, з якими США «не надто добре ладнають». Це один з етапів у планах Трампа запровадити мита майже для кожного торговельного партнера США.

Понад 150 країн отримають листи з митами – «ймовірно 10 або 15%, ми ще не вирішили», казав Трамп у липні 2025-го. Малі країни, зокрема у Латинській Америці, Карибському регіоні й Африці, отримають базову ставку 10%, повідомив секретар з торгівлі США Говард Латнік.

У квітні 2025-го Трамп оголосив про універсальне мито 10% для майже всіх країн. Хоча спочатку йшлося про укладання численних угод, Трамп тепер розглядає самі листи з митами як «угоди» й виявляє менше інтересу до переговорів, коментує Bloomberg. Водночас він залишає можливість країнам укладати угоди, що знизять митні ставки.

У вівторок, 22 липня, Трамп оголосив, що знижує заплановане мито проти Японії з 25% до 15% в обмін на зняття обмежень на американські товари та підтримку інвестиційного фонду на $550 млрд.

Білий дім також обговорює схожий фонд із Південною Кореєю – країною, яка прагне отримати ставку 15%, зокрема на автомобілі. Філіппіни намагаються знизити своє мито з 19% до 15%, повідомив посол Філіппін у США Хосе Мануель Ромуальдес.

Уряд Вʼєтнаму оцінює, що експорт до США може зменшитися на третину, якщо нові мита набудуть чинності. Індія та Євросоюз і далі ведуть переговори, щоб уникнути підвищення мит.

У середу, 23 липня, Трамп заявив, що матиме «дуже просте мито для деяких країн», бо «неможливо укласти угоди з усіма». Він також додав, що переговори з ЄС є «серйозними». «Якщо вони погодяться відкрити союз для американського бізнесу, тоді ми дозволимо їм сплачувати нижчу ставку», – сказав Трамп.

Контекст

У червні президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на імпорт товарів з ЄС, звинувативши Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Трамп погодився відтермінувати рішення до 9 липня, а згодом – до 1 серпня.

Паралельно адміністрація Трампа знизила анонсовану ставку до 30%, однак Трамп дав зрозуміти, що без «справедливої угоди» мита таки набудуть чинності.

Як повідомлялося, Франція, Німеччина та Єврокомісія виступають за стриманий, але готовий до ескалації підхід.

Тим часом великі європейські компанії чинять тиск на чиновників, намагаючись зупинити митну війну. Зокрема, голова LVMH Бернар Арно зустрічався з Трампом у Вашингтоні, лобіюючи уникнення мит на продукцію сектору «люкс».

Автоконцерн Mercedes-Benz запропонував ЄС і США механізм обміну квотами – за кожне авто, ввезене до ЄС зі США, стільки ж має безмитно експортуватися до США з Європи.

Через митну війну Трампа 500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд за перші два дні введення мит. Це є найбільшою дводенною втратою в історії за індексом Bloomberg Billionaires.