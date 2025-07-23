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«Все, кто поддерживал Киев с 2014 года, бьют тревогу». Возможны международные последствия демонтажа независимости НАБУ и САП. Пять выводов аналитиков из США и ЕС

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

законопроєкт №12414 НАБУ САП антикорупційні органи /Getty Images

Около 1000 человек в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и других городах 22 июля вышли на пикеты с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому ветировать законопроект №12414, демонтирующий работу НАБУ и САП. Фото Getty Images

Украина рискует потерять партнеров, столкнуться с личной местью европейских политиков и поставить под угрозу путь к членству в ЕС. Как западные аналитики оценивают последствия для Киева от сворачивания независимости НАБУ и САП.

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22 июля Верховная Рада приняла закон, фактически подчиняющий НАБУ и САП генеральному прокурору. Этому предшествовало более 70 обысков от СБУ и ГБР у детективов НАБУ, двоих из которых подозревают в сотрудничестве с Россией, а трех – в совершении ДТП в 2021–2023 годах.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12414 и объясняет действия властей попыткой избавиться от «российского влияния» в антикоррупционных структурах. Руководители НАБУ и САП говорят, что новый закон лишает их независимости, которая необходима для расследования топ-коррупции.

Создание НАБУ и САП были одним из достижений Революции достоинства, поэтому в Киеве и других городах прошли протесты против принятого закона.

Функционирование антикоррупционной инфраструктуры принципиально и для евроинтеграции Украины. Комиссар ЕС по расширению Марта Кос прямо назвала это шагом назад для Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Какие еще международные последствия могут ожидать Украину из-за ограничения субъектности антикоррупционных органов? Forbes Ukraine собрал оценки семи аналитиков по ведущим think tank Европы и США.

Украина рискует столкнуться с местью европейских лидеров

Международные последствия демонтажа независимости антикоррупционных структур будут долгосрочными и сейчас недооценены, предупреждает Даниэль Шелиговский, руководитель программы Центральной Европы в PISM (Варшава).

Европейские политики и чиновники не обращают внимания на лозунги об «измене идеалам Майдана» и верховенства права, которыми прикрываются, убежден он. Самый дорогой для политиков собственный политический капитал.

Многие европейские лидеры вложили свой политический капитал в помощь Украине, часто вопреки воле своих избирателей и под критикой оппонентов. Теперь они получили оплеуху от Украины.

«Политики будут действовать как политики, – пишет он. – Они отплатят Украине с лихвой, особенно если из-за этого бессмысленного решения сами окажутся под критикой в своих странах».

Украина не почувствует последствий сразу, считает Шелиговский. Но теперь каждый европейский политик будет трижды думать, прежде чем поддерживать помощь Украине. Поскольку их оппоненты могут просто заявлять: «Мы вас предупреждали, вас кинут».

«Сегодня каждый политик, сторонник Украины, впал в ярость. А политик в ярости думает только об одном – о политической мести», – заключает он.

Байден – Шокин 2.0. Есть риск удара и по военной помощи

Проблема недооценена – потеря доверия к честности украинских чиновников будет иметь явные или скрытые последствия для военной поддержки Украины, считает Густав Грессель, старший политический аналитик в ECFR (Берлин).

Он напоминает о событиях 2016 года. Тогдашний вице-президент США Джо Байден был заинтересован в защите украинских реформаторов от «старой гвардии». В частности, от генпрокурора Виктора Шокина, по оценке Гресселя, «был политически лояльным, защищал олигархов и «Беркут» от судебного преследования, но с радостью преследовал журналистов-расследователей и общественные организации».

В то время Байден развил в себе отвращение к украинской политической элите, считает аналитик. Впоследствии Байден стал президентом и весьма неохотно давал Украине современное оружие.

«Хотя в публичном пространстве это объяснялось опаской «эскалации», большую роль играло отсутствие доверия», – убежден Грессель.

В продолжение оценки Гресселя на ситуацию с НАБУ и САП отреагировала бывшая соратница Байдена – экс-амбасадор США в Украине Бриджит Бринк, которая будет пытаться избираться в Конгресс следующей осенью.

Коррупция представляет угрозу всем демократиям, а поддержка борьбы Украины за свободу отвечает национальным интересам США, написала она в X. «Но действия, подрывающие антикоррупционные институты, представляют опасность для способности Украины выиграть войну и интегрироваться в Европу», – добавила Бринк.

Удар по евроинтеграции

«Европа помогла спасти отношения Зеленского [с США] после провала в Овальном кабинете. Но теперь Киев допустил неисправимую ошибку. Что это значит для вступления Украины в ЕС? – риторически спрашивает Найджел Гулд-Дэвис, старший аналитик по России и Евразии в IISS (Лондон), экс-посол Британии в Беларуси.

Вето Зеленского на закон было совершенно необходимо, убежден Николя Тензер, старший аналитик CEPA (Париж). Принятие закона №12414 помешает репутации и авторитету Украины и ее пути к интеграции в ЕС и НАТО. И что еще более важно – победе над Россией.

«Все, кто поддерживал Киев с 2014 года, сегодня бьют тревогу», – пишет он.

Преследование независимых антикоррупционных органов подвергает сомнению перспективу Украины стать членом ЕС, считает Эндрю ДʼАньери, аналитик Atlantic Council (Вашингтон).

Об этом свидетельствует, в частности, заявление еврокомиссара по расширению Марты Кос, подчеркивающее, что «независимые органы, такие как НАБУ и САП, чрезвычайно важны для пути Украины в ЕС», а верховенство права будет в центре переговоров о вступлении в ЕС.

«Украина, уже вынужденная бороться за свое существование, не имеет права на ошибку в обеспечении своей демократии и европейского будущего», – говорится в материале ДʼАньери.

Под риском – новые финансовые соглашения, мирные переговоры и внутренняя стабильность

Зеленский поставил перед огромной дилеммой европейских финансовых доноров Украины, считает британский экономист Тимоти Эш.

В мирное время Запад отреагировал бы на остановку помощи, в частности были бы прекращены выплаты МВФ, считает он. Но Украина сейчас является передовой линией обороны Европы, поэтому у европейцев нет другого выбора, кроме как продолжать финансировать оборону Украины.

Помощь продолжится, хоть и будет дипломатическая работа, прогнозирует Эш. Однако Украина должна найти дополнительные $16 млрд на 2026 год, а общий объем финансирования нужно увеличить до $100 млрд. Действующий скандал, вероятно, усложнит переговоры с МВФ и задержит новое финансовое соглашение, которое станет первым подарком Путину.

Скандал с НАБУ также станет PR-подарком Владимиру Путину и оппонентам помощи Украине на Западе, таким как Такер Карлсон, Марджори Тейлор-Грин, Виктор Орбан, пишет Эш.

Еще один подарок Путину – перспектива массовых протестов в Киеве и других городах. «Этот подарок станет еще больше, если Зеленский решит противостоять или попытается силой разогнать демонстрантов. Путин и его агенты в Украине используют это по полной», – предупреждает британский аналитик.

Путин также может сделать вывод, что украинское общество раздроблено, и решит воевать, а не вести серьезные переговоры, заключает он.

Наибольший риск – потерять партнеров и страну

Украина рискует потерять важнейших партнеров в защите от российской агрессии, считает ДʼАньери из Atlantic Council. Украинцы годами противостояли распространению в России нарративов о безнадежной коррумпированности Украины.

«Но умышленное разрушение институтов, созданных после Революции достоинства, может усилить голоса, желающие Украине зла», – предупреждает он.

Всего две недели назад украинское правительство на конференции URC в Риме пыталось привлечь западные инвестиции, продолжает ДʼАньери. Многие и без того сомневающиеся бизнесы откажутся заходить на рынок, регулируемый декретами власти.

Подписание Зеленским скандального закона положит конец стремлению страны к вступлению в ЕС и может спровоцировать массовые протесты, а возможно, и новый Майдан, считает автор одной из самых мрачных оценок Маттиа Неллис, немецкий политолог и соучредитель Deutsch-Ukrainisches Büro.

«Выбрав этот путь, руководство рискует потерять страну и, следовательно, проиграть войну», – предупреждает он.

Лучшим результатом для Украины было бы, если бы Зеленский отказался от закона и сосредоточился на вытеснении российских войск из страны, убежден ДʼАньери.

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