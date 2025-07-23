Україна ризикує втратити партнерів, зіткнутися з особистою помстою європейських політиків та поставити під загрозу шлях до членства в ЄС. Як західні аналітики оцінюють наслідки для Києва від згортання незалежності НАБУ і САП.

22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який фактично підпорядковує НАБУ та САП генеральному прокурору. Цьому передували понад 70 обшуків від СБУ та ДБР у детективів НАБУ, двох з яких підозрюють у співпраці з Росією, а трьох — у скоєнні ДТП у 2021-2023-х роках.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12414 та пояснює дії влади намаганням позбутись «російського впливу» в антикорупційних структурах. Натомість керівники НАБУ і САП кажуть, що новий закон позбавляє їх незалежності, яка необхідна для розслідування топкорупції.

Створення НАБУ і САП були одним зі здобутків Революції гідності, тож у Києві та інших містах відбулись протести проти ухваленого закону.

Функціонування антикорупційної інфраструктури є принциповим і для євроінтеграції України. Комісарка ЄС з розширення Марта Кос прямо назвала це кроком назад для України на шляху до членства в Євросоюзі.

Які ще міжнародні наслідки можуть чекати на Україну через обмеження суб’єктності антикорупційних органів? Forbes Ukraine зібрав оцінки семи аналітиків з провідних think tank Європи та США.

Україна ризикує зіткнутись з помстою європейських лідерів

Міжнародні наслідки від демонтажу незалежності антикорупційних структур будуть довгостроковими та наразі недооцінені, попереджає Даніель Шеліговський, керівник програми Центральної Європи у PISM (Варшава).

Європейські політики й чиновники не зважають на гасла про «зраду ідеалів Майдану» та верховенства права, якими прикриваються, переконаний він. Найдорожчим для політиків є власний політичний капітал.

Багато європейських лідерів вклали свій політичний капітал у допомогу Україні, часто всупереч волі власних виборців та під критикою опонентів. Тепер вони отримали ляпаса від України.

«Політики діятимуть як політики, – пише він. – Вони відплатять Україні з надлишком, особливо якщо через це безглузде рішення самі опиняться під критикою у своїх країнах».

Україна не відчує наслідків одразу, вважає Шеліговський. Але тепер кожен європейський політик тричі думатиме, перш ніж підтримувати допомогу Україні. Оскільки їхні опоненти можуть просто заявляти: «Ми вас попереджали, вас кинуть».

«Сьогодні кожен політик, прихильний до України, впав у лють. А політик у люті думає тільки про одне – про політичну помсту», – підсумовує він.

Байден-Шокін 2.0. Є ризик удару і по військовій допомозі

Проблема недооцінена – втрата довіри до чесності українських посадовців матиме явні або приховані наслідки для військової підтримки України, вважає Густав Грессель, старший політичний аналітик в ECFR (Берлін).

Він нагадує про події 2016 року. Тодішній віцепрезидент США Джо Байден був зацікавлений у захисті українських реформаторів від «старої гвардії». Зокрема, від генпрокурора Віктора Шокіна, який за оцінкою Гресселя, «був політично лояльним, захищав олігархів і «Беркут» від судового переслідування, але з радістю переслідував журналістів-розслідувачів і громадські організації».

В ті часи Байден розвинув у собі відразу до української політичної еліти, вважає аналітик. Згодом Байден вже став президентом і дуже неохоче надавав Україні сучасну зброю.

«Хоча у публічному просторі це пояснювалось побоюванням «ескалації», більшу роль відігравала відсутність довіри», – переконаний Грессель.

У продовження оцінки Гресселя, на ситуацію з НАБУ і САП відреагувала колишня соратниця Байдена – ексамбасадорка США в Україні Бріджит Брінк, яка намагатиметься обратись до Конгресу наступної осені.

Корупція є загрозою для всіх демократій, а підтримка боротьби України за свободу відповідає національним інтересам США, написала вона у X. «Але дії, що підривають антикорупційні інституції, становлять небезпеку для здатності України виграти війну та інтегруватися в Європу», – додала Брінк.

Corruption is a threat to all democracies. Supporting Ukraine’s fight for freedom is in our national interest but actions that undermine the anti-corruption institutions are a danger to Ukraine’s ability to win the war and to integrate into Europe. https://t.co/pzjC6Sm2fs — Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) July 22, 2025

Удар по євроінтеграції

«Європа допомогла врятувати відносини Зеленського [зі США] після катастрофи в Овальному кабінеті. Але тепер Київ допустив невиправну помилку. Що це означає для вступу України до ЄС?» – риторично питає Найджел Гулд-Девіс, старший аналітик з питань Росії та Євразії в IISS (Лондон), експосол Британії в Білорусі.

Вето Зеленського на закон було абсолютно необхідним, переконаний Ніколя Тензер, старший аналітик CEPA (Париж). Прийняття закону №12414 зашкодить репутації та авторитету України та її шляху до інтеграції в ЄС і НАТО. І що ще важливіше – перемозі над Росією.

«Всі, хто підтримував Київ з 2014 року, сьогодні бʼють на сполох», – пише він.

Переслідування незалежних антикорупційних органів ставить під сумнів перспективу України стати членом ЄС, вважає Ендрю Д’Аньєрі, аналітик Atlantic Council (Вашингтон).

Про це свідчить, зокрема, заява єврокомісарки з розширення Марти Кос, яка наголошує, що «незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є надзвичайно важливими для шляху України до ЄС», а верховенство права буде в центрі переговорів про вступ до ЄС.

«Україна, яка вже змушена боротися за своє існування, не має права на помилку в забезпеченні своєї демократії та європейського майбутнього», – йдеться в матеріалі Д’Аньєрі.

Seriously concerned over today’s vote in the Rada. The dismantling of key safeguards protecting NABU’s independence is a serious step back.



Independent bodies like NABU & SAPO, are essential for 🇺🇦’s EU path. Rule of Law remains in the very center of EU accession negotiations. — Marta Kos (@MartaKosEU) July 22, 2025

Під ризиком – нові фінансові угоди, мирні переговори та внутрішня стабільність

Зеленський поставив перед величезною дилемою європейських фінансових донорів України, вважає британський економіст Тімоті Еш.

У мирний час Захід відреагував би зупинкою допомоги, зокрема були б припинені виплати МВФ, вважає він. Але Україна наразі є передовою лінією оборони Європи, тому європейці не мають іншого вибору, крім як продовжувати фінансувати оборону України.

Потоки допомога продовжиться, хоч і триватиме дипломатична робота, прогнозує Еш. Однак Україна має знайти додаткові $16 млрд на 2026 рік, а загальний обсяг фінансування потрібно збільшити до $100 млрд. Чинний скандал, ймовірно, ускладнить переговори з МВФ і затримає нову фінансову угоду, що стане перши подарунком для Путіна.

Скандал з НАБУ також стане PR-подарунком Володимиру Путіну та опонентам допомоги Україні на Заході, як от Такеру Карлсону, Марджорі Тейлор-Грін, Віктору Орбану, пише Еш.

Ще один подарунок Путіну – перспектива масових протестів в Києві та інших містах. «Цей подарунок стане ще більшим, якщо Зеленський вирішить протистояти або спробує силою розігнати демонстрантів. Путін і його агенти в Україні використають це на повну», – попереджає британський аналітик.

Путін також може зробити висновок, що українське суспільство роздроблене, і вирішить воювати, а не вести серйозні переговори, підсумовує він.

Simply idiotic move by Zelensky - reverse the decision. https://t.co/RISv7g36R2 — Timothy Ash (@tashecon) July 23, 2025

Найбільший ризик – втратити партнерів та країну

Україна ризикує втратити найважливіших партнерів у захисті від російської агресії, вважає Д’Аньєрі з Atlantic Council. Українці роками протистояли поширенню Росією наративів про безнадійну корумпованість України.

«Але навмисне руйнування інституцій, створених після Революції гідності, може підсилити голоси, які бажають Україні зла», – попереджає він.

Всього лише два тижні тому український уряд на конференції URC у Римі намагався залучити західні інвестиції, продовжує Д’Аньєрі. Багато бізнесів, які й без того сумнівались, відмовляться заходити на ринок, що регулюється декретами влади.

Підписання Зеленським скандального закону покладе край прагненню країни до вступу в ЄС і може спровокувати масові протести, а можливо, і новий Майдан, вважає автор однієї з найпохмуріших оцінок Маттіа Нелліс, німецький політолог і співзасновник Deutsch-Ukrainisches Büro.

«Обравши цей шлях, керівництво ризикує втратити країну і, отже, програти війну», – попереджає він.

Найкращим результатом для України було б, якби Зеленський відмовився від закону і зосередився на витісненні російських військ з країни, переконаний Д’Аньєрі.