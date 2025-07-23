Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення підтримав закон, який посилює вплив Офісу генерального прокурора на розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зеленський вважає, що генеральний прокурор Руслан Кравченко «налаштований реально забезпечити невідворотність покарання».

Ключові факти

«Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше», – сказав у зверненні Зеленський.

Президент вважає, що НАБУ і САП продовжать свою роботу, а генеральний прокурор налаштований забезпечити реальну невідворотність покарання.

«Справи, які роками лежали без руху, мають розслідуватися. Не може бути так, щоб чиновники, які втекли з України, спокійно жили за кордоном без юридичних наслідків», – заявив Зеленський.

У зверненні президент не згадав про протести, які відбулися в Києві та інших містах України з вимогою ветувати закон.

Контекст

Вчора, 22 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який унеможливлює незалежну роботу НАБУ та САП. Зміни передбачали фактичне підпорядкування їхньої роботи Офісу генпрокурора.

Вже пізно в вечорі президент підписав документ, а за кілька годин по тому він був опублікований в офіційному виданні Ради «Голосі України». Це фінальний етап після підписання документа президентом. Закон набирає чинності 23 липня 2025-го. Як готувався законопроєкт та які його наслідки, читайте тут.

За день до цього, 21 липня СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За інформацією бюро, обшуки проходили у справах, у яких фігурують принаймні 15 їхніх співробітників. Вони досить різні. Частина включають серйозні підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках.

НАБУ та САП – частина антикорупційної інфраструктури, створеної в Україні після Революції гідності. Досі вони були незалежними від інших владних і правоохоронних структур в країні.