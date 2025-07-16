На Ukraine Recovery Conference в Риме стало очевидным, что подходы международных инвесторов к Украине изменились: от восприятия как объекта помощи до статуса мощного экономического партнера ЕС. Это трансформация, открывающая новые возможности для украинского бизнеса. Восемь выводов, определяющих будущее инвестиций в Украине, от CEO ProCapitalInvestment Антонины Кутовой

На самом важном для Украины международном инвестиционном событии года Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме стало очевидно: подходы международных инвесторов к Украине кардинально изменились. Вот восемь выводов.

Главный месседж: Украина как драйвер роста ЕС

Самая важная перемена в подходах европейских инвесторов – это переход от восприятия Украины как нуждающейся в помощи страны к пониманию ее как мощного экономического партнера. Вместо разговоров о гуманитарной помощи и восстановлении разрушенного сейчас речь идет о том, как Украина может усилить европейскую экономику и стать драйвером роста.

Украинские компании, участвовавшие в URC, – это предприятия в энергетике, добыче критических минералов, инфраструктуре и агротехнологиях, которые доказали свою способность работать в самых сложных условиях. Они не ищут спасения, а предлагают взаимовыгодное партнерство.

Частный западный капитал становится реальностью

Запущенный в 2024 году Ukraine Investment Framework на €9,3 млрд активно расширяется. Эта программа ЕС объединяет различные финансовые инструменты для бизнеса и госсектора: от грантов до ссуд на льготных условиях и гарантий для снижения рисков.

В программу добавлено 18 новых направлений, значительная часть которых ориентирована на малый и средний бизнес. Самым важным является то, что впервые на таком уровне четко артикулирована поддержка именно прямых частных инвестиций, когда частные компании готовы напрямую вкладывать собственные средства в украинские предприятия.

Новые секторальные приоритеты

Фокус крупных инвесторов расширился: кроме традиционных агро и ІТ, теперь в приоритете сектора, критически важные для экономической устойчивости ЕС.

Nearshoring для промышленности становится одной из самых горячих тем. Европейские компании все чаще переносят производство из отдаленных в ЕС стран поближе к конечным рынкам сбыта.

Украина с ее развитой промышленностью и квалифицированными кадрами становится привлекательной альтернативой азиатским поставщикам. Вместо длительной доставки с непредсказуемыми задержками европейские производители получают близкое расположение, быструю доставку и контроль качества.

Зеленая сталь также привлекает серьезное внимание, особенно в контексте CBAM. Этот новый европейский механизм вводит дополнительные сборы на импорт товаров с высоким углеродным следом, поэтому производители «грязной» стали вынуждены будут доплачивать за ее ввоз в ЕС. Украина способна стать производителем экологически чистой стали, используя запасы железной руды и развивая возобновляемые источники энергии.

Критические минералы становятся стратегически важными для энергетического перехода ЕС. Без лития, графита и других редкоземельных металлов невозможно производить солнечные панели, аккумуляторы для электромобилей, ветрогенераторы. Ранее Европа зависела от поставок из Китая и Африки, теперь активно ищет альтернативы у надежных партнеров.

Оборонная экономика как инвестиционная тема

Впервые на URC оборонные технологии рассматривались не только как вопросы безопасности, но и как двигатель для экономики. Многие решения, разработанные для оборонных нужд, могут иметь широкое гражданское применение. Несколько примеров.

Разработка автономной платформы для гуманитарного разминирования компании FRENDT трансформировалась в Unhero Agri X1 – дрон для точного земледелия. Машина самостоятельно передвигается по полю, берет образцы грунта в заданных координатах, не нуждаясь в операторе.

ГСЧС активно применяет современные дроны Sonobot для очистки территорий и мониторинга. В арсенале – 96 машин механического разминирования, дроны с магнитометрами, спутниковый мониторинг, подводные автономные системы, которые могут быть переориентированы на другие задачи: анализ грунтов, проверку состояния мостов, трубопроводов или водоемов.

Различные наземные роботизированные комплексы («Змей», 5100 GART или DOK-ING MV-4), разработанные для опасных работ по разминированию. Эти системы проходят тестирование в условиях, приближенных к реальным, и готовы масштабироваться под гражданские задачи: расчистка территорий, инфраструктурный мониторинг, утилизация опасных отходов.

Механизмы финансирования нового поколения

Blended finance, или смешанное финансирование, набирает обороты. Этот подход комбинирует различные источники: гранты от доноров, ссуды от банков развития и частные инвестиции. Такая модель помогает сделать инвестиции более выгодными: уменьшает финансовые риски и позволяет получить деньги на лучших условиях.

Например, донор может покрыть 30% проекта грантом, банк развития предоставляет ссуду под 2% годовых на 40% стоимости, а частный инвестор вкладывает оставшиеся 30% под более высокий процент, но с минимальными рисками благодаря поддержке других участников.

Дерискинг становится системным подходом к снижению инвестиционных рисков. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA), которое является частью Всемирного банка, расширяет страхование от политических рисков: войны, экспроприации, неконвертируемости валюты. Параллельно заключаются новые соглашения со страховыми агентствами европейских стран.

Агросектор: будущее – по кооперативной модели

Инвесторы кардинально переосмысливают украинский агросектор. Он очень важен для восстановления экономики Украины и уже сейчас формирует почти 60% экспорта.

Переработка агропродукции в Украине обладает значительным потенциалом: страна обладает большой сырьевой базой, но преимущественно экспортирует сельхозпродукцию без добавленной стоимости. В настоящее время гектар украинской земли генерирует около €1000 экспортной выручки, в то время как в Дании – более €15 000 благодаря полному циклу: от выращивания до переработки, брендинга и экспорта, по словам экс-министра агрополитики Виталия Коваля.

На Ukraine Recovery Conference в Риме было подписано два соглашения: запуск проекта Pro.UKR для развития кооперативов в Одесской области (совместно с CIHEAM Bari, правительством Италии и AICS) и проекта HONOR – вместе с канадской Socodevi и ОО «Бизнес-сеть сельских женщин».

Кооперативная модель – одна из основ аграрной политики ЕС: 250 000 кооперативов обеспечивают 5,4 млн рабочих мест. В Украине пока действует всего 2300 сельхозкооперативов. Такая модель позволяет фермерам объединять ресурсы, совместно инвестировать в технику, переработку, логистику и выходить на экспорт с готовым продуктом. Это повышает рентабельность и обеспечивает прозрачную модель развития общин и сел.

Новые стандарты для бизнеса

Современные инвесторы ориентированы не на быструю прибыль, а на стабильный бизнес на 10–20 лет и предъявляют к украинским партнерам серьезные требования. В их приоритете проекты от €50 млн в сфере энергетической и продовольственной безопасности и технологической независимости, с фокусом на ESG-стандарты, прозрачность, развитие технологий и соответствие европейским нормам качества.

Поэтому украинские компании должны быть готовы к долгосрочному партнерству и инвестициям в оборудование, обучение персонала, развитие технологий, местных общин и борьбу с коррупцией.

Продукция для европейского рынка должна соответствовать жестким стандартам качества и безопасности, что требует инвестиций в сертификацию, контроль качества и обучение персонала.

Момент для решительных действий

Вопрос не в том, интегрируется ли Украина с европейскими рынками, это уже происходит. Вопрос в том, кто будет готов первым воспользоваться открывшимися после войны возможностями.

Украина остается зоной высоких рисков, из-за чего крупные инвесторы проявляют осторожность. Однако, даже несмотря на это, перспективные проекты для инвестиций они уже рассматривают и готовятся к вложениям после окончания войны. Принятие решения об инвестировании требует длительного анализа и подготовки, что может занять несколько месяцев. Поэтому игроки, которые начнут подготовку уже сейчас, смогут войти на рынок первыми и получить значительные конкурентные преимущества.

Пока можно отметить, что иностранные инвесторы имеют немало предубеждений относительно вложений в украинский бизнес. В процессе подготовки роудшоу украинских инвестиционных проектов мы часто сталкиваемся с низким качеством предложений, неясными условиями партнерства, отсутствием четкой бизнес-модели, недостаточно разработанной юнит-экономикой и возможностью масштабирования на международных рынках. И это не весь перечень проблем, с которыми сталкиваются инициаторы проектов, желающие привлечь финансирование для развития бизнеса. Самый большой вызов, безусловно, это война.

Несмотря на то что Соглашение об ассоциации с ЕС действует уже 11 лет, только сейчас начинается его практическая реализация. Конференция URC‑2025 стала моментом, когда абстрактные декларации превратились в конкретные результаты – более 200 сделок на общую сумму €13 млрд.

В таких условиях украинскому бизнесу не стоит откладывать, а уже внедрять в работу европейские стандарты, формировать стратегические партнерства, инвестировать в человеческий капитал и новейшие технологии. Это не просто вопрос имиджа, а требование времени.

Быстро адаптируетесь к новым условиям – получите значительное конкурентное преимущество в новой экономической реальности.