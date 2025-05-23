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Украинское оружие – рынок почти на $10 млрд. И креативные агентства уже стоят в очереди, чтобы разработать бренды украинским дронам, рациям, РЭБ, целой отрасли и отдельным подразделениям. Кто зарабатывает на военном брендинге?
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