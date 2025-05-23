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Бренд как выстрел. Компания Fedoriv Agency разработала айдентику для бренда украинского оборонпрома Zbroya. Как осваивают современный маркетинг другие игроки индустрии

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

6 хв читання

Зеленський, ЗБРОЯ, ZBROYA, Гвоздяр /надано пресслужбою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

Анна Гвоздяр – идеолог создания единого бренда для украинского оружия. Исполнитель – Fedoriv Agency. Фото надано пресслужбою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

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Украинское оружие – рынок почти на $10 млрд. И креативные агентства уже стоят в очереди, чтобы разработать бренды украинским дронам, рациям, РЭБ, целой отрасли и отдельным подразделениям. Кто зарабатывает на военном брендинге?

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