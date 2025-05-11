Съемка – как завод. Автор «Мы были рекрутами» Любомир Левицкий – о правилах создания успешного кино и поиске вдохновения вместе с ChatGPT

Война лишила Любомира Левицкого вредоносного эго, и это принесло ему творческий и финансовый успех. Его фильм «Мы были рекрутами» – в тройке самых кассовых документалок. Теперь он снимает «Киллхаус» и имеет амбицию собрать самую большую кассу в истории украинского кино. Как он планирует это сделать?

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Я режиссер, который вносит сложные смыслы в очень простые формы. Это сложное искусство. Некоторое время занимался исключительно формой. Некоторые мои фильмы были лишены глубины сознательно. Снимая клишированное кино, я понял, какие формы хорошо работают, а какие надо отбросить.