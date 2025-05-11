Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Лидерство
Дата

Forbes Digital

Съемка – как завод. Автор «Мы были рекрутами» Любомир Левицкий – о правилах создания успешного кино и поиске вдохновения вместе с ChatGPT

Forbes

3 хв читання

Режисер Любомир Левицький /з особистого архіву Любомира Левицького

Режиссер Любомир Левицкий Фото з особистого архіву Любомира Левицького

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:29 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:29

Война лишила Любомира Левицкого вредоносного эго, и это принесло ему творческий и финансовый успех. Его фильм «Мы были рекрутами» – в тройке самых кассовых документалок. Теперь он снимает «Киллхаус» и имеет амбицию собрать самую большую кассу в истории украинского кино. Как он планирует это сделать?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Я режиссер, который вносит сложные смыслы в очень простые формы. Это сложное искусство. Некоторое время занимался исключительно формой. Некоторые мои фильмы были лишены глубины сознательно. Снимая клишированное кино, я понял, какие формы хорошо работают, а какие надо отбросить.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні