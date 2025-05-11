Зйомка – як завод. Автор «Ми були рекрутами» Любомир Левицький про правила створення успішного кіно і пошук натхнення разом з ChatGPT

Війна позбавила Любомира Левицького шкідливого его, і це принесло йому творчий і фінансовий успіх. Його фільм «Ми були рекрутами» — у трійці найкасовіших документалок. Тепер він знімає «Кіллхаус» і має амбіцію зібрати найбільшу касу в історії українського кіно. Як він це планує зробити?

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Я режисер, який вкладає складні сенси в дуже прості форми. Це складне мистецтво. Певний час я займався виключно формою. Деякі мої фільми були позбавлені глибини свідомо. Знімаючи клішоване кіно, я зрозумів, які форми добре працюють, а які треба відкинути.