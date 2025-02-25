Україна як стартап-єдиноріг. Як українські військові інновації можуть посилити Захід та НАТО? Розповідає заступник міністра оборони Валерій Чуркін

Україна не лише отримує військову допомогу від Заходу, а й пропонує унікальні технології, які змінюють майбутнє війни. Кібероперації, дрони, розвідка в реальному часі та інноваційні бойові рішення вже впливають на глобальну безпеку – чи готовий світ скористатися цим досвідом?

Україна сьогодні демонструє всьому світу не лише обриси майбутньої військової сфери, а й модель демократичного суспільства в умовах стрімкого розвитку технологій. Війна стала каталізатором інновацій, що змінюють не тільки оборонну галузь, а й наше повсякденне життя.

Зараз багато говорять про те, що Україна отримує від Заходу та НАТО, але не менш важливо усвідомлювати, чим ми можемо бути корисні для партнерів.

Передусім ідеться про унікальний досвід ведення сучасної війни, зокрема в контексті асиметричного протистояння. Україна довела, що розмір і військова міць противника можуть бути компенсовані іншими факторами:

Кібероперації. Україна стала надсучасним полем кіберборотьби як одного з вимірів мультидоменних операцій. З початком війни країна зазнала масштабних атак на критичну інфраструктуру. Однак завдяки спільним зусиллям уряду, IT-спільноти та міжнародних партнерів їхні наслідки вдалося мінімізувати.

Сьогодні Україна досягла такого рівня кіберзахисту, що наші партнери не лише вивчають, а й впроваджують українські рішення у сфері кібербезпеки.

Використання дронів. Україна стала однією з перших країн, яка масштабно інтегрувала дрони у бойові дії. Насамперед це стосується їхнього масового використання для розвідки – малі дрони, зокрема комерційні, забезпечують швидкий збір інформації в реальному часі. Наприклад, DJI Mavic ефективно коригує артилерійський вогонь. Ударні дрони-камікадзе стали невіддільною частиною сучасної війни.

Відносно дешеві FPV-дрони та платформи оперативного й стратегічного рівня дають змогу ефективно знищувати особовий склад, техніку та склади ворога, руйнуючи його логістичні ланцюги.

Адаптація та інновації. Українські інженери оперативно розробляють та впроваджують технологічні рішення для фронту. Зокрема, створено системи донаведення на основі штучного інтелекту та комп’ютерного зору, а також застосовується оптоволокно для нейтралізації впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Розвіддані в реальному часі. Інтеграція даних із супутників, дронів та наземних розвідників дозволяє миттєво коригувати бойові дії. Це стало ключовим фактором успішного ураження пунктів управління окупаційних військ, адже точна й актуальна розвідка дає змогу завдавати ударів із високою ефективністю.

Безпілотні системи. Використання дронів змінює підходи до бойових дій у класичних піхотних, механізованих, штурмових та інших бригадах. Україна першою у світі створила окремий рід військ у складі ЗСУ – Сили безпілотних систем, які обʼєднують повітряні, морські та наземні роботизовані комплекси.

Досвід України показує, що навіть у нерівних умовах можна розробляти ефективні моделі протидії ворогу. Наші досягнення можуть стати зразком для країн НАТО, допомагаючи їм адаптуватися до нових загроз і зміцнювати власну безпеку.

Основа майбутньої технологічної екосистеми

Окремо варто зупинитися на ролі України в майбутній системі світової безпеки. Ми маємо всі шанси стати глобальним центром інновацій, адже щодня доводимо свою здатність створювати передові технології у найскладніших умовах – безпосередньо на полі бою.

Війна стала каталізатором розвитку нових рішень, які не лише змінюють хід бойових дій, а й формують основу для майбутнього технологічного прориву. Це стосується не лише оборонної сфери – військові інновації можуть бути адаптовані для комерційного використання та мирних галузей економіки.

Українські розробники та інженери створюють ефективні рішення навіть в умовах обмежених ресурсів. Інновації, що з’являються сьогодні, закладають основу майбутньої технологічної екосистеми.

Українські інженери активно впроваджують передові підходи у виробництві як розвідувальних, так і ударних безпілотних систем. Особливий інтерес міжнародних партнерів викликають розробки у сфері штучного інтелекту для автономного управління технікою: платформа Avengers, програмне забезпечення Palantir, дрони з машинним зором і донаведенням, система Saker Scout та багато інших.

Цифровізація у поєднанні з високим рівнем кібербезпеки та інтеграцією даних з різних джерел (дрони, супутники, кіберрозвідка) відкриває нові можливості для управління військами. Це унікальний внесок України у світову військову екосистему, який уже зараз змінює правила гри.

Україна вже зараз – стратегічно важливий центр для інвестицій із довгостроковим потенціалом. Сучасні досягнення роблять її потенційним «стартап-єдинорогом» – унікальним майданчиком для інвесторів, які прагнуть не лише отримати високий ROI, а й бути на передовій технологічного прогресу.

Підтримка України сьогодні – це інвестиція у проривні інновації, що змінюють світ, та участь у створенні глобальної екосистеми, яка адаптує військові технології до цивільного життя. Це також гарантія того, що ви не відстанете від глобальних конкурентів у гонитві за технологічним лідерством.

Коли війна завершиться, розробки, народжені під час бойових дій, стануть основою для високотехнологічних індустрій, здатних забезпечити «технологічний стрибок» і масштабування українських рішень на світові ринки. Україна вже формує майбутнє, і участь у цьому процесі – це не лише про фінансові прибутки, а й про можливість стати частиною нової глобальної реальності, де технології визначають безпеку, розвиток і процвітання.