Два супертанкери, здатні перевозити по 2 млн барелів нафти, оминули Ормузьку протоку після ударів США по Ірану. Ескалація на Близькому Сході посилює загрозу для комерційного судноплавства в регіоні, пише Bloomberg 23 червня.

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Ормузька протока – стратегічно важлива морська артерія, що з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем, забезпечуючи доступ до Індійського океану. Через неї проходить близько 20–30% світової нафти (приблизно 18–20 млн барелів на день) і значна частка LNG, зокрема, з Ірану.

Танкери Coswisdom Lake і South Loyalty, які увійшли в протоку 22 червня, розвернулися, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. Обидва порожні судна попрямували на південь, подалі від Перської затоки.

З 13 червня, після ізраїльських авіаударів, у Перській затоці почастішали перешкоди в роботі суднової електроніки, але зміна курсу цих танкерів виглядає як типова реакція на загострення ситуації.

Попри радіоперешкоди та спроби суден уникати іранського узбережжя, нафтові й газові танкери продовжували рух через протоку після ударів США. Однак ці два судна стали першими, що вказують на можливу зміну маршрутів.

Стратегічні морські вузькі місця у світовій торгівлі нафтою. Інфографіка: Muhammed Ali Yigit/Anadolu/Getty Images

Власники суден і нафтові компанії уважно відстежують ситуацію, оцінюючи вплив близькосхідної ескалації на морські перевезення та нафтові потоки.

Міністерство судноплавства Греції в неділю рекомендувало своїм кораблям переглянути плани проходження через Ормузьку протоку та, за можливості, залишатися в безпечних портах до стабілізації ситуації.

Деякі судна, ймовірно, утримаються від входу в протоку, якщо через напруженість у регіоні очікуються затримки в портах завантаження.

Прибутковість танкерних перевезень зросла майже на 90% ще до ударів США, а в неділю ввечері ставки фрахтових деривативів різко підскочили.

Контекст

Загострення на Близькому Сході, який забезпечує значну частину світової нафти, штовхає котирування нафти вгору і може призвести до зростання ціни на бензин в Україні. Але не одразу і не суттєво. Яка математика українського ринку пального і чи є запобіжники від стрибків цін, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 червня США здійснили авіаудари по трьох ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Натанзу та Ісфахану, повідомив Дональд Трамп у соцмережі Truth Social. У нічному зверненні до американської нації президент заявив про «повне знищення» ядерної інфраструктури Ірану. За його словами, удари мали на меті унеможливити збагачення урану та зупинити ядерну програму Ірану. Трамп назвав операцію «блискучим військовим успіхом».

Він також застеріг Тегеран від подальшої ескалації, пригрозивши «ще більшою трагедією». За даними Axios та Reuters, які посилаються на джерела в адміністрації Трампа, удари завдали бомбардувальники B-2, оснащені «бункерними» бомбами, здатними вражати укріплені підземні об’єкти.