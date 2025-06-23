Американські військові розробляють план дій на випадок, якщо Іран виконає погрозу перекрити Ормузьку протоку – ключовий маршрут транспортування нафти й газу, що з’єднує Перську та Оманську затоки. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Деталі

За оцінками військових і аналітиків, яких цитує NYT, ракетні удари та атаки безпілотників становлять серйозну загрозу для американських баз і об’єктів у регіоні. Деякі експерти також побоюються, що підрозділи Аль-Кудс, які діють як проксі-сили Ірану, можуть атакувати війська США.

Перекриття Іраном протоки, ширина якої в найвужчому місці становить 33 км і через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти й газу, може ізолювати американські тральщики в Перській затоці. Два представники Пентагону, які брали участь в обговореннях у Білому домі, зазначили, що ВМС США намагаються розосередити свої кораблі в затоці, щоб зменшити їхню вразливість.

Під час операції ізраїльських військ проти ядерних об’єктів Ірану, яка триває понад тиждень, іранські військово-морські бази не зазнавали атак. Тегеран зберігає потужний флот у регіоні, де розміщено близько 40 000 американських військових, а також має значний арсенал мін, які можуть бути встановлені в Ормузькій протоці.

«Багато варіантів дій Ірану подібні до стратегії терориста-смертника. Тегеран здатний завдати значної шкоди, замінувавши протоку, знищивши регіональні нафтові об’єкти чи атакувавши Ізраїль ракетами, але сам Іран може не витримати відповідного удару», – зазначив експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджадпур.

Колишній офіцер ВМС США, який служив на тральщику в Перській затоці, наголосив, що Іран може зробити операцію з розмінування протоки надзвичайно дорогою та небезпечною для США, і вона триватиме щонайменше тиждень.

Мінування протоки завдасть економічного удару й самому Ірану, адже майже весь його нафтовий експорт проходить через цей канал. США, чий П’ятий флот відповідає за безпеку торговельного судноплавства в регіоні, разом з іншими країнами відчують наслідки блокади через зростання цін на енергоносії.

За даними аналітичної компанії Vortexa, з початку 2022-го до травня 2025 року добовий потік через протоку становив від 17,8 млн до 20,8 млн барелів нафти, конденсату й пального. Країни ОПЕК, зокрема Ірак, Іран, Кувейт, ОАЕ та Саудівська Аравія, експортують через протоку більшу частину своєї нафти, переважно до Азії. Катар, один із найбільших експортерів СПГ, транспортує через протоку майже весь свій зріджений газ.

Контекст

22 червня США завдали авіаударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Натанзу та Ісфахану, про що повідомив Дональд Трамп у соцмережі Truth Social. У нічному зверненні до нації президент США оголосив про «повне знищення» ядерної інфраструктури Ірану, зазначивши, що операція мала на меті зупинити збагачення урану та згорнути ядерну програму країни. Трамп назвав ці удари «військовим тріумфом».

Він попередив Тегеран, що подальша ескалація призведе до «ще серйозніших наслідків». За інформацією Axios і Reuters, які посилаються на джерела в адміністрації Трампа, удари здійснили бомбардувальники B-2, оснащені «бункерними» бомбами для знищення укріплених підземних цілей.

23 червня два супертанкери, кожен із яких перевозить близько 2 млн барелів нафти, змінили маршрут, обійшовши Ормузьку протоку після американських ударів по Ірану. Загострення ситуації на Близькому Сході створює ризики для комерційного судноплавства в регіоні.

Ескалація в регіоні, який забезпечує значну частку світової нафти, спричиняє зростання цін на нафту, що може вплинути на вартість пального в Україні. Проте зростання цін не буде миттєвим чи значним. Детальніше про динаміку українського ринку пального та механізми стримування цінових стрибків – у матеріалі Forbes Ukraine.