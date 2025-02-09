Сім уроків багатства від Фернандо Де Леона зі статками у майже $3 млрд. Як мексиканець за походженням створив понад десяток бізнесів у США?

В юності мільярдер мексиканського походження Фернандо Де Леон, 46, допоміг своїй родині вибратися з бідності. Він заробив свої статки, створивши понад десяток бізнесів у сферах нерухомості , медицини, салонного обслуговування та інших галузях. Як йому вдалося досягнути успіху? Сім порад Фернандо Де Леона підприємцям, які тільки починають свій бізнес

«США — це чудова країна для людей з амбіціями. Тут можна досягти майже всього», – каже Фернандо Де Леон, 46, засновник Leon Capital. Тепер мільярдер має одну з найнезвичніших історій серед багатіїв зі списку Forbes.

Життя Де Леона почалося з удачі: вагітна мати перетнула кордон із мексиканської Матамороси до американського штату Техас, щоб народити сина в місцевій лікарні. Завдяки конституційному праву на громадянство за народженням Де Леон став громадянином США. Це право, яке намагався скасувати президент Дональд Трамп.

«Я прожив унікальний експеримент, тому що ніхто з тих, з ким я ріс – мої брати й сестри – не отримав такого шансу», – розповідає Де Леон.

Він виріс у Мексиці, але громадянство США дозволило йому навчатися в школі у Техасі. Щоранку він перетинав кордон, щоб потрапити на уроки. «Я постійно перемикався між цими різними соціальними системами та спостерігав, що та як працює або не працює у кожній із них. Так замислюєшся, чому деякі компанії успішні, а деякі ні. Це був формувальний досвід у ранньому віці», — розповідає бізнесмен.

Сімʼя Де Леона опинилася у бідності після смерті його батька, тож він допомагав утримувати її. Фернандо переконував великих американських забудовників, які працювали за кордоном, що може виконувати важливі перекладацькі завдання в 13 років. Цей ранній досвід у сфері нерухомості став йому в пригоді у 2006 році, коли Де Леон заснував Leon Capital. Спочатку компанія займалася розробкою ділянок для житлового будівництва, а потім перейшла до багатоквартирних комплексів.

Зараз Leon Capital – це конгломерат, що охоплює 11 галузей, включаючи стоматологію, психічне здоровʼя та страхування, та генерує понад $800 млн доходу. Де Леон володіє щонайменше 70% кожної дочірньої компанії, що входять в цей конгломерат, а його статки Forbes оцінює у $2,8 млрд.

Його також відзначили премією Horatio Alger Award – престижною нагородою для американців, які подолали труднощі та стали видатними лідерами. У розмові із Forbes USA він поділився секретами свого успіху.

Створюйте бізнеси, які покращують життя

В Америці визнають тих, хто щось будує або створює компанії, що приносять користь іншим. Інвестуйте у речі, які покращують життя людей, і капіталізм вас винагородить.

Щоб здобути статки, потрібно впливати на велику кількість людей. У Де Леона проста формула створення цінності: корисність чогось поділена на чинний стандарт, помножена на кількість людей, які отримують вигоду. «Якщо ви робите щось хороше, але тільки для небагатьох, капіталізму це байдуже», — каже бізнесмен.

Острах залишитися без грошей

Оскільки Де Леон виріс у бідності, він каже, що його «страх збанкрутіти постійно тягне вниз». Це, за його словами, корисно, тому що самозаспокоєння – небезпечне. «Цей страх пронизує кожне рішення відчуттям обережності. Ми намагаємося бути консервативними у всьому».

Він постійно шукає як заощадити. Переглядаючи запаси медичного обладнання у своїх стоматологічних компаніях, він з’ясував, що щороку витрачається $20 млн на нові машини, які списують через три-чотири роки, навіть якщо вони ще працюють. Тому він започаткував їх перепродаж до Мексики, де таке обладнання вважається суттєвим оновленням.

Власний бізнес — можливість розбагатіти

Працювати на когось — не варіант розбагатіти. Власна справа є одним із найкращих способів створення реального багатства, каже Де Леон. Мати бізнес — це важко працювати, але саме це необхідно для успіху. Керівники компаній Leon Capital часто отримують частку у власності – або одразу при заснуванні, або згодом (наприклад, у медичному секторі лікарям надається можливість викупу частки).

Одна з найбільших казок, за словами Де Леона, – це те, що модель приватного капіталу передбачає реальне володіння бізнесом. За його словами, фонди просто «орендують» компанії на кілька років, стягують з них комісії, а потім змушені продавати. Він порівнює активи під управлінням фонду Carlyle Group ($447 млрд) із його власною ринковою капіталізацією ($19 млрд). Сам Де Леон дотримується іншого підходу – володіє 100% Leon Capital і від 70% до 100% його дочірніх компаній.

Вивчайте різні культури

«Якщо подивитися на людей, які створили великі компанії, побачите, що вони подорожували, працювали або жили в інших країнах», – каже Де Леон. Занурення в інші культури розширює світогляд, що дає бізнесу конкурентну перевагу. Він наводить приклад Стіва Джобса, якого надихнули створити Apple його подорожі до Індії.

Життя між Мексикою та США дало Де Леону гостре розуміння людської поведінки, що допомогло йому ефективно наймати персонал: «Я можу оцінити людей значно точніше».

Наймайте людей із нестандартним мисленням та витривалістю

При наймі топменеджерів Де Леон звертає увагу на їх здатність нестандартно мислити: «Розкажіть мені, як ви розвʼязуєте проблеми, які не мають традиційних інструкцій» або «Який у вас альтернативний погляд на проблему?» Будівництво успішного бізнесу часто вимагає дизруптивного мислення. Але ще важливіше – витривалості. «Я не хочу бути в окопах із людиною, яка при перших труднощах утікає», — каже Де Леон.

Менеджери — експерти у своїй сфері

Де Леон вимагає від своїх топменеджерів досконалого знання бізнесу. Якщо на зустрічі керівник не може відповісти на його запитання і змушений звертатися до своїх підлеглих за деталями, Де Леон перерозподіляє капітал або взагалі припиняє фінансування цього напряму.

Вивчайте конкурентів

«Завжди є деталі, які великі гравці на ринку удають, що контролюють», – каже Де Леон. Ці слабкі місця можна використати як точку входу в галузь.

Аналіз конкурентів має бути глибоким і критичним, а найголовніше – потрібно мати достатньо сміливості, щоб кинути їм виклик. «Великі гравці завжди мають певну несправедливу перевагу. Але якщо знайти спосіб її повторити або перевершити, то можна побудувати бізнес у будь-якій індустрії».