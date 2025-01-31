400 000 сосисок у тісті на місяць. Олександр Федець побудував найбільшу мережу пекарень в Україні. Як він завоював шлунки українців?

Компанія Олександра Федця виробляє випічку для власної мережі з 520 пекарень та для найбільших ритейлерів. Як засновник Fedets Family Group побудував бізнес із виторгом пів мільярда гривень?

Мотивував борг у $100 000, розповів Олександр Федець про старт у пекарському бізнесі в YouTube-проєкті Forbes NEXT. До 2009 року підприємець займався гуртовими продажами м’яса, продовжуючи традиційну для родини Федців ринкову торгівлю.

Повернутися в бік пекарень змусив випадок. «Один із покупців не зміг розрахуватися зі мною за м’ясо, а я опинився в боргу перед власними постачальниками», – каже Федець. Замість оплати він запропонував власне обладнання для випікання хліба. «Вирішив почати новий бізнес, щоб повернути власний борг», – говорить Федець.

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У 2025-му в бізнесі підприємця виробництво випічки і напівфабрикатів потужністю 6 млн одиниць на місяць та франчайзингова мережа з 524 пекарень. «Ми виробляємо десь 400 000 сосисок у тісті на місяць», – каже Федець. Виторг Fedets Family Group за 2024 рік – приблизно 600 млн грн, додає підприємець.

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Пиріжки з сервісом

Перша пекарня Федця з’явилась у 2009-му в Інгулецькому районі на південній околиці Кривого Рогу. Випічка з великою кількістю якісної начинки відрізнялася від продукції з хлібзаводів, розповідає Олександр. «Стояли черги, це був маркетинговий вибух», – каже він.

Засновник Fedets Family Group Олександр Федець.

Щомісячний прибуток реінвестував у нові точки з повним циклом виробництва – за перший рік збільшив кількість до 12. «З розширенням мережі їх стало складно контролювати», – розповідає Федець.

Вирішив грати в довгу – продав м’ясний бізнес, повернув борги та в 2012 році побудував централізоване виробництво напівфабрикатів з тіста на 850 кв. м. Що стимулювало підприємця?

2012 рік став поворотним і для маркетингу. Після кількох поїздок до Європи Федець надихнувся новим для України продуктом – французьким круасаном. Перший заклад нового формату «Франс.уа» з’явився в центрі Кривого Рогу, рецептуру придумали так, щоб виріб був менш жирним за оригінал і звичним для українців.

За €2 у закладі можна було з’їсти по круасану з кавою на двох. «Формували ціну, яку студенти і пенсіонери могли собі дозволити», – розповідає він. Модель одразу ж вирішили масштабувати через франчайзинг – за перший рік відкрили 60 точок. Успіх мережі – в низьких інвестиціях та високому попиті на продукт, каже співзасновниця консалтингової компанії Most Franchising Катерина Бенівська.

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Фабрика брендів

Обсяг продажу хлібобулочних виробів в Україні у 2024 році сягнув 43,4 млрд грн – за оцінкою Pro-Consulting, зростання на 7% до попереднього року. У січні 2024-го кількість виробників у галузі перевищує 6930, додають у консалтинговій компанії.

«Наш фокус – на ціні продукту», – розповідає Федець. Після початку війни, в 2014-му, він відкрив бюджетну мережу «Сімейна пекарня». Формат – магазин хлібобулочних виробів, на відміну від асортименту кав’ярні у «Франс.уа». Бренд Martin запустили у 2020 році – в ньому освіжили початковий формат «Франс.уа», каже Федець.

Олександр жорстко грає та не заводить дружбу із конкурентами, каже про Федця засновник мережі Lviv Croissants Андрій Галицький. «Він відкриває різні бренди з майже однаковим продуктом. Це допомагає розширювати збут для потужного виробництва», – додає Галицький.

У 2025-му з криворізького цеху щотижня виїжджають 10 фур, які везуть продукцію в 524 точки у 80 містах, свідчать дані компанії. Після вторгнення у мережах Fedets Family Group закрилося близько сотні точок. «Невдовзі почали відкривати нові – по 50 щомісяця», – розповідає Олександр Федець. «За $100 000 можна відкрити один ресторан. Або вкласти їх у чотири «Сімейні пекарні» та розподілити ризики», – каже Бенівська з Most Franchising про доцільність рішення Федця розвивати мережу за франшизою.

Олександр Федець в ефірі Forbes Next та ведучий відеопроєкту Віктор Кіщак.

Окупність вкладень – півтора року, розповідає франчайзі «Сімейної пекарні» Юлія Литвин, яка відкрила заклад у Києві у 2019 році. «На початку пандемії було просідання, але швидко адаптувалися. Бізнес не зупинився і під час вторгнення», – розповідає вона. З ціни кожного продукту франчайзер і партнер отримують приблизно по половині доходу, каже Федець про власну бізнес-модель.

Не всі проєкти підприємця ставали успішними. У 2015 році відкрив декілька піцерій «Мама Італія піца», з них успішно працюють лише дві, каже підприємець. Інший експеримент – заклад без персоналу, де каву готував робот-бариста. «Через рік роботи прибуток спустився до нуля», – каже він.

З 2020 року Федець активно розвиває напрям B2B – постачає заморожену випічку до українських супермаркетів. План на найближчі роки – зрости до 1000 франчайзингових точок. «Виробничі потужності це дозволяють», – зазначає підприємець.