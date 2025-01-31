400 000 сосисок в тесте в месяц. Александр Федец построил крупнейшую сеть пекарен в Украине. Как он завоевал желудки украинцев?

Компания Александра Федца производит выпечку для собственной сети из 520 пекарен и крупнейших ритейлеров. Как основатель Fedets Family Group построил бизнес с выручкой в полмиллиарда гривен?

Мотивировал долг в $100 000, рассказал Александр Федец о старте пекарского бизнеса в YouTube-проекте Forbes NEXT. До 2009 года предприниматель занимался оптовыми продажами мяса, продолжая традиционную для семьи Федцов рыночную торговлю.

Повернуться в сторону пекарен заставил случай. «Один из покупателей не смог рассчитаться со мной за мясо, а я оказался в долгу перед собственными поставщиками», – рассказывает Федец. Вместо оплаты он предложил собственное оборудование для выпечки хлеба. «Решил начать новый бизнес, чтобы вернуть свой долг», – говорит Федец.

В 2025 году в бизнесе предпринимателя – производство выпечки и полуфабрикатов мощностью 6 млн единиц в месяц и франчайзинговая сеть из 524 пекарен. «Мы производим около 400 000 сосисок в тесте в месяц», – говорит Федец. Выручка Fedets Family Group за 2024 год – примерно 600 млн грн, добавляет предприниматель.

Почему Fedets Family Group растет как на дрожжах уже полтора десятилетия?

Пирожки с сервисом

Первая пекарня Федца появилась в 2009 году в Ингулецком районе на южной окраине Кривого Рога. Выпечка с большим количеством качественной начинки отличалась от продукции хлебозаводов, рассказывает Александр. «Стояли очереди, это был маркетинговый взрыв», – говорит он.

Основатель Fedets Family Group Александр Федец.

Ежемесячную прибыль реинвестировал в новые точки с полным циклом производства – за первый год увеличил количество до 12. «С расширением сети их стало сложно контролировать», – рассказывает Федец.

Решил играть вдолгую – продал мясной бизнес, вернул долги и в 2012 году построил централизованное производство полуфабрикатов из теста на 850 кв. м. Что стимулировало бизнесмена?

2012 год стал поворотным и для маркетинга. После нескольких поездок в Европу Федец вдохновился новым для Украины продуктом – французским круассаном. Первое заведение нового формата «Франс.уа» появилось в центре Кривого Рога, рецептуру составили так, чтобы изделие было менее жирным, чем оригинал, и привычным для украинцев.

За €2 в заведении можно было съесть по круассану с кофе на двоих. «Формировали цену, которую студенты и пенсионеры могли себе позволить», – рассказывает он. Модель сразу же решили масштабировать посредством франчайзинга – за первый год открыли 60 точек. Успех сети – в низких инвестициях и высоком спросе на продукт, говорит соучредитель консалтинговой компании Most Franchising Екатерина Бенивская.

Как сеть пекарен из индустриального центра распространилась по стране?

Фабрика брендов

Объем продаж хлебобулочных изделий в Украине в 2024 году достиг 43,4 млрд грн – по оценке Pro-Consulting, рост на 7% к предыдущему году. В январе 2024 года число производителей в отрасли превышает 6930, добавляют в консалтинговой компании.

«Наш фокус – на цене продукта», – рассказывает Федец. После начала войны, в 2014 году, он открыл бюджетную сеть «Семейная пекарня». Формат – магазин хлебобулочных изделий, в отличие от ассортимента кофейни в «Франс.уа». Бренд Martin запустили в 2020 году – в нем освежили начальный формат «Франс.уа», говорит Федец.

Александр играет жестко и не заводит дружбу с конкурентами, говорит о Федце основатель сети Lviv Croissants Андрей Галицкий. «Он открывает разные бренды с почти одинаковым продуктом. Это помогает расширять сбыт для мощного производства», – добавляет Галицкий.

В 2025-м из криворожского цеха еженедельно выезжают 10 фур, которые везут продукцию в 524 точки в 80 городах, свидетельствуют данные компании. После вторжения в сетях Fedets Family Group закрылось около сотни точек. «Вскоре начали открывать новые – по 50 ежемесячно», – рассказывает Александр Федец. «За $100 000 можно открыть один ресторан. Или вложить их в четыре «Семейные пекарни» и распределить риски», – говорит Бенивская из Most Franchising о целесообразности решения Федца развивать сеть по франшизе.

Александр Федец в эфире Forbes Next и ведущий видеопроекта Виктор Кищак.

Окупаемость вложений – полтора года, рассказывает франчайзи «Семейной пекарни» Юлия Литвин, открывшая заведение в Киеве в 2019 году. «В начале пандемии было проседание, но быстро адаптировалось. Бизнес не остановился и во время вторжения», – рассказывает она. По цене каждого продукта франчайзер и партнер получают примерно по половине дохода, говорит Федец о собственной бизнес-модели.

Не все проекты предпринимателя становились успешными. В 2015 году открыл несколько пиццерий «Мама Италия пицца», из них успешно работают только две, говорит предприниматель. Другой эксперимент – заведение без персонала, где кофе готовил робот-бариста. «Через год работы прибыль упала до нуля», – говорит он.

С 2020 года Федец активно развивает направление B2B – поставляет замороженную выпечку в украинские супермаркеты. План на ближайшие годы – вырасти до 1000 франчайзинговых точек. «Производственные мощности это позволяют», – отмечает предприниматель.