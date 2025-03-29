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Масштабна дронова атака РФ. У Дніпрі ліквідували пожежі, кількість постраждалих зросла

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Масований удар Росії ввечері 28 березня спричинив масштабні руйнування та пожежі у Дніпрі, повідомляє ДСНС. Станом на ранок 29 березня внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини, ще 21 – поранено.

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Ключові факти

  • У Дніпрі горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.
  • Обстрілом були пошкоджені дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
  • Станом на ранок 29 березня займання ліквідовані, до робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.
  • За даними ОВА, усю ніч у місті йшла ліквідація наслідків вчорашньої масованої атаки «шахедами».
  • За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому – 74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики надають усю необхідну допомогу. Внаслідок обстрілу загинули 2 жінки і 2 чоловіки.
  • ППО вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БпЛА. 
  • Загалом Росія випустила по Україні 172 дрони цієї ночі. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомили Повітряні сили ЗСУ. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

Контекст

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд з $486 млрд, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому. Серед головних секторів, які постраждали, – житловий сектор (понад 2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.

В енергетичному секторі зафіксовано зростання пошкоджених або зруйнованих обʼєктів на 93%, зокрема у сфері генерації, передачі та розподілу електроенергії.

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