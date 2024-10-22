Проєкти з «Укрнафтою» та ДТЕК і боротьба з російською 1С. Засновник українського розробника ERP-систем IT-Enterprise про клієнтів в Україні, експансію в Африку та ШІ в промисловості. Інтерв'ю

Заснований Олегом Щербатенком український розробник ERP-систем IT-Enterprise зайняв помітне місце на українському ринку – продуктами компанії користуються найбільші українські компанії. Що допомагає розробнику успішно конкурувати з SAP та Oracle, як компанія бореться з засиллям російського софту і чому вихід на закордонні ринки – все ще важка задача?

«Мене драйвить наш кожен проєкт», – каже засновник розробника ERP-систем IT-Enterprise Олег Щербатенко. Компанія із 37-річною історією має серед клієнтів металургійний холдинг Interpipe, найбільшу енергокомпанію ДТЕК, державного поштового оператора «Укрпошта» та благодійний фонд «Повернись живим».

Виторг трьох компаній групи IT-Enterprise – 510 млн грн у 2023 році, згідно з YouControl. «Це близько до правди», – скупо коментує Щербатенко. Основний виторг компанія отримує на материнському ринку. «На зовнішні припадає трохи більш як 15% виторгу», – зазначає Щербатенко.

Про міжнародну експансію, штучний інтелект у промисловості та цифровізацію найбільших українських компаній Щербатенко розповів в етері YouTube-проєкту Business Breakfast від Forbes Ukraine.

Пряма мова Щербатенка скорочена та відредаговано для ясності.

Український ринок ERP-систем

У всіх великих проєктах головним конкурентом IT-Enterprise є SAP. В окремих напрямках ми конкуруємо з Microsoft і Oracle. Наша перевага – досвід успішного завершення комплексних проєктів з Interpipe, «Укрнафтою» та ДТЕК.

Ми утримуємо значну частку ринку за кількістю великих клієнтів. У грошовому еквіваленті оцінювати складніше, оскільки вартість наших проєктів відрізняється від конкурентів. Востаннє ми підраховували нашу частку ринку в грошах десять років тому – це було близько 40%.

Ми рухаємося в напрямку цифрових двійників, Smart Factory та рішень зі штучним інтелектом. До прикладу, у 2019-му Interpipe продемонстрував цифрових двійників у всіх напрямках: на складах, виробництві та енергетиці. Ми показували, як це працює на Слов’янській ТЕС.

Наша мета – підприємство, що працює в режимі онлайн. У проєкті для ДТЕК залучено 21 000 користувачів. Є приклади, коли 80% працівників компанії використовують нашу систему.

Виклики у роботі з клієнтами

Основна причина неуспішності проєкту – відсутність зацікавленості з боку топменеджменту. Необхідно, щоб замовник був готовий змінювати процеси, ролі співробітників, структуру підрозділів і напрямки їхньої діяльності.

Такі питання, як зміна собівартості, ефективність продажів та зниження аварійності обладнання не завжди є в пріоритеті для топменеджменту, де кожен відповідає лише за свій напрямок. Нашою метою є не просто впровадження ERP-системи, а проведення цифрової трансформації, яка змінить роботу компанії.

Коли ми розробляли продукт, ми зробили його відкритим для замовника. Нам не потрібно переписувати систему під кожного клієнта. Для кожного напрямку у нас є ноу-код та лоу-код рішення, що дозволяє швидко вносити зміни і нам, і замовнику.

Щороку у нас виходить новий реліз з оновленнями. На відміну від російського 1С, для встановлення цих оновлень не потрібен програміст. Система автоматично знає, що змінювалось під замовника, і не порушує ці налаштування.

Успішні кейси IT-Enterprise

Серед успішних кейсів – співпраця з Interpipe. У 2014 році компанія втратила російський ринок, де реалізовувала значну частину продукції. Перед нами постало завдання трансформації з переорієнтацією на закордонних замовників.

Ми створили систему, яка скоротила час обробки замовлень з місяця до кількох днів. Допомогли оптимізувати процеси, щоб кожне замовлення можна було відстежувати окремо. Результат – компанія працює в 82 країнах світу, а всі замовлення відстежуються погодинно до їхнього виконання.

Ще один успішний проєкт – співпраця з «Укрпоштою» під керівництвом Ігоря Смілянського, де всі питання вирішувалися впродовж дня.

Закордонні ринки IT-Enterprise

Щодо експансії ми зосереджуємося на регіоні Близького Сходу та Африки. Маємо проєкти в Дубаї та Єгипті, а також активно рухаємося в Саудівську Аравію. Африка менш монополізований ринок порівняно з Європою.

Працюємо над розширенням роботи закордонних офісів. Проте офіс не вирішує всіх питань. Потрібно, щоб над проєктом могли працювати фахівці, які займаються виробництвом, фінансами, обслуговуванням, обладнанням.

У нас вже є партнери в ОАЕ, Саудівській Аравії, Єгипті. Представники в цих країнах допомагають нам знаходити, впроваджувати й підтримувати проєкти. Зараз у нас є компанія-партнер у Кенії.

Щоб отримати референтні проєкти на новому ринку, на перших етапах там має працювати українська команда. Це мають бути люди, які зможуть побачити кожен мікросаботаж у команді.

Заснований Олегом Щербатенком український розробник ERP-систем IT-Enterprise зайняв помітне місце на українському ринку – продуктами компанії користуються найбільші українські компанії Фото надано пресслужбою

Як ШІ використовується у виробництві

Ми не купуємо стартапи, а намагаємося створювати власні. Наш R&D-центр займається пошуком перспективних ідей, що можна вивести на ринок. Одним із таких рішень є ШІ-асистент Anomaly. Він збирає дані з промислового обладнання, підключеного до інтернету речей, аналізує їх і виявляє відхилення.

Проте після виходу ChatGPT ми змінили фокус, розробляючи ШІ-помічників для нашої ERP-системи. Вони обробляють терабайти внутрішньої інформації: від технічних даних до фінансових показників або даних про звільнення за певний період.

Загалом у нас є 34 кейси впровадження таких ШІ-інструментів. Ціна обробки документації нашими інструментами становить 400 грн за документ. Це значно дешевше, ніж ручна обробка, і дозволяє знизити витрати в десять разів.

Крім того, для оборонного сектору ми розробили ШІ, який завантажує документацію щодо отриманої техніки різними мовами та форматами, надаючи рекомендації з її обслуговування.

Боротьба з 1С на українському ринку

Ми пропонуємо альтернативу для 1С – Master, випущений у 2018 році. У нас також є окремі рішення для медицини, освіти, військових частин, комерційного, бюджетного сектору та торгівлі.

В Україні вже понад 100 партнерів допомагають компаніям відмовлятися від російського софту. Ми співпрацюємо з вишами, і вже 42 університети викладають наш Master як систему. Це справжня боротьба за майбутнє.

Досі є проблема з CRM-системами. На ринку все ще домінують російські Bitrix24 та AmoCRM. Їхнє витіснення з ринку потребує часу й зусиль.

Оцінка та перспективи IT-Enterprise

Ми зосереджуємося на українському ринку і не плануємо масштабуватися глобально. Під час війни бізнес не коштує тієї суми, яка могла б нас зацікавити. У центральному офісі та ключових компаніях групи працює 400 осіб, включно з командою розробників і бізнес-аналітиків, що становить ядро компанії, не враховуючи наші внутрішні стартапи.