Новий випуск журналу Forbes Ukraine: люди, компанії та рішення, які змінюють країну

На обкладинці нового випуску — співвласник АТБ Геннадій Буткевич. Підприємець, що будує бізнес в умовах великої війни, інвестує в енергетику, видобуток урану та український спорт. У великому інтерв’ю він розповідає, як вклав понад $150 млн у розвиток BGV Group за останні три роки та чому продав яхту, аби фінансувати футбольний клуб «Полісся». Це історія підприємця, який грає «в довгу», будує систему і не боїться ризику.

У фокусі номера — трансформація ринку праці. Ми публікуємо масштабне дослідження українського робочого середовища — рейтинг «50 найкращих роботодавців», який складено на основі майже 50 000 відповідей співробітників та оцінок експертного журі. Хто вміє будувати команди та створювати середовище, у якому хочеться працювати, — читайте в новому журналі.

Ще один важливий блок журналу — «Хто є хто: HR-керівники». Ми дослідили персоналії, які відповідають за людський капітал у найефективніших компаніях країни. Вперше Forbes публікує профайли HR-керівників, що формують культуру роботи в Україні у воєнний час. Хто вони, що визначає їхній підхід до роботи з людьми і як вони адаптують компанії до нової реальності — в аналітичній рубриці.

Також читайте дебютне дослідження Forbes: рейтинг «Банки — чемпіони бізнесу». Ми визначили лідерів фінансового сектора за трьома ключовими показниками: прибутковістю, ефективністю та фінансовою стійкістю. Серед героїв матеріалів:

банк «Південний», що вийшов у лідери за прибутками;

фінансисти, які будують нові структури за межами України;

Revolut і його історія входу на український ринок та як залучити західного топа в державний банк країни, яка воює.

Спецтема випуску — людський капітал:

які управлінські практики з фронту корисні в мирному бізнесі; як українські компанії інтегрують ветеранів; як побудувати ефективну систему мотивації топменеджерів; як масштабувати бізнес за кордоном, формуючи нові команди; як перемагають вигорання компанії, що створили сильну корпоративну культуру для своїх співробітників.

Це журнал про те, що відбувається з ринком праці, банківською системою та відповідальним лідерством у найскладніший час. Про компанії, які думають на роки вперед. І про людей, які змінюють правила бізнесу.

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