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книги для hr менеджера /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

«Біблія» з рекрутингу і секрети найстійкіших команд. 17 найкращих книг для HR – радять топменеджери Kernel, Genesis, Nestle та інших великих компаній

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

10 хв читання

Найкращі книги для HR– Forbes зібрав поради від топменеджерів великих українських компаній. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Як правильно мотивувати співробітників? Як організувати навчання в компанії? І які існують метрики HR-ефективності? Forbes Ukraine попросив шістьох HR-директорів порадити найкращі книги про управління персоналом. У добірці – топ-література про рекрутинг, навчання та побудову команд

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HR-директорка Kernel Наталія Теряхіна звикла читати багато професійної літератури та аналітичних видань. «Мій день традиційно починається з бізнес-новин та книг», – каже вона. У Kernel HR-процеси побудовані за методикою Девіда Ульріха, автора книги «HR-чемпіони», яку Теряхіна радить колегам.

Компанія приділяє багато уваги навчанню співробітників – у цьому ейчар-відділу допомогло видання «Пʼята дисципліна» Пітера Сенджі. Рекомендації для команд корпоративного навчання має й HR-директорка Fozzy Group Марія Гершман. Зокрема, вона радить книгу професорки Барбари Оклі «Навчитися вчитися».

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