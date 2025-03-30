«Біблія» з рекрутингу і секрети найстійкіших команд. 17 найкращих книг для HR – радять топменеджери Kernel, Genesis, Nestle та інших великих компаній

Як правильно мотивувати співробітників? Як організувати навчання в компанії? І які існують метрики HR-ефективності? Forbes Ukraine попросив шістьох HR-директорів порадити найкращі книги про управління персоналом. У добірці – топ-література про рекрутинг, навчання та побудову команд

HR-директорка Kernel Наталія Теряхіна звикла читати багато професійної літератури та аналітичних видань. «Мій день традиційно починається з бізнес-новин та книг», – каже вона. У Kernel HR-процеси побудовані за методикою Девіда Ульріха, автора книги «HR-чемпіони», яку Теряхіна радить колегам.

Компанія приділяє багато уваги навчанню співробітників – у цьому ейчар-відділу допомогло видання «Пʼята дисципліна» Пітера Сенджі. Рекомендації для команд корпоративного навчання має й HR-директорка Fozzy Group Марія Гершман. Зокрема, вона радить книгу професорки Барбари Оклі «Навчитися вчитися».