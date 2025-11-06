Перший за 20 років документальний фільм про гурт «Океан Ельзи» виходить у прокат 6 листопада. Його творці – студія Knife! Films, відома за стрічкою «Яремчук: Незрівнянний світ краси» . У кіно про ОЕ вклали 10 млн грн, робота тривала півтора року. Що думають про нього перші глядачі? Forbes Ukraine публікує відгуки ексучасника гурту Павла Гудімова, співачки Надії Дорофєєвої та ще чотирьох креативників і підприємців

«Цей фільм не так про «Океан Ельзи», як про всіх нас», – сказав лідер ОЕ Святослав Вакарчук на допрем’єрному показі «Спостереження Шторму» у Києві 5 листопада.

Стрічка розповідає історію гурту з 1994 року: від двох проданих квитків на концерт у Жовкві до десятків тисяч слухачів на Олімпійському. У фокусі – подробиці життя ОЕ, злети та конфлікти у колективі, виклики, з якими стикалися музиканти та Україна.