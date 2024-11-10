Корпоративна культура перемоги. Як бізнесу і війську обʼєднатись, щоб здолати ворога? Формула командира бригади «Хартія» Ігоря Оболєнського 

Ігор «Корнет» Оболєнський командує бригадою «Хартія» з березня 2023 року. Він має унікальний досвід: у мирному житті керував великими компаніями у структурі МХП та «Агротрейд». У військовому – бойовим підрозділом. Оболєнський впевений: зберегти державу допоможе єдність війська і бізнесу. Для цього необхідна нова корпоративна культура перемоги, візію якої командир «Хартії» представив на Саміті СЕО від Forbes Ukraine

Чотири запитання до бізнесу

Що для нас перемога і чи ми про неї досі думаємо? Люди у Києві, Львові чи Дніпрі, вважають, що війна десь далеко. Натомість задача військових під Покровськом, Торецьком або Вовчанськом – потерпіти і вижити.

З’явилася концепція: «Якось воно буде». Вона дає можливість не ухвалювати рішення, а перекласти їх на державу. Але якщо не ми вирішуємо, то хто? Ворог. Думаю, ви цього не хочете.

Прусський генерал Карл фон Клаузевіц довів, що перемога залежить від трьох складових: політичної влади, війська і народу. Народ зараз – це бізнес. Але що таке єдність для перемоги? Дайте відповідь на кілька запитань.

Чи відчуваєте ви єдність зі своїм бізнесом? Думаю, так. Ви цінуєте свою компанію за можливість зростати разом з нею, розвиватися і бути успішним.

Думаю, так. Ви цінуєте свою компанію за можливість зростати разом з нею, розвиватися і бути успішним. Чи відчуваєте ви єдність із державою? Ви скажете «так», бо залишилися під час війни працювати в Україні, сплачуєте податки і допомагаєте війську.

Ви скажете «так», бо залишилися під час війни працювати в Україні, сплачуєте податки і допомагаєте війську. Чи вважаєте ви державу джерелом своїх перемог у бізнесі? Будьмо чесними, хтось може сказати, що був би ефективнішим, якби держава менше звертала на нього увагу.

Будьмо чесними, хтось може сказати, що був би ефективнішим, якби держава менше звертала на нього увагу. Чи відчуваєте ви єдність з українським військом? Мабуть, багато ваших працівників, рідних і знайомих служать у силах оборони. Ви фінансово підтримуєте військо, але чи готові доєднатися до нього? Чи порадите зробити це своїм близьким, родичам або знайомим?

На думку Ігоря Оболєнського, щоб вижити і перемагати, бізнес і військо мають змінитися. Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Держава має перетворитися з інструменту на самоцінність

Наша єдність сьогодні радше декларована, ніж реальна. Що ж зробити, щоб перемогти росіян? До повномасштабного вторгнення я сказав би, що спершу має змінитися держава. Тепер я переконаний: щоб вижити і перемагати, маємо змінитися ми самі – бізнес і військо. Лише це приведе до змін у державі.

Наведу кілька прикладів. Після повномасштабного вторгнення українське військо звернулося до бізнесу: «Нам потрібна інновація, дрони, ваші знання та ініціатива». Бізнес запропонував рішення і зараз держава його успішно масштабує.

Або, приміром, бригада «Хартія». Я добре знаю радянську армійщину, вона неефективна. Тому ми створили підрозділ, де практикуємо іншу культуру, якої немає у військових статутах.

Ми вчимо бійців довіряти і єднатися, бо згуртований підрозділ несе менше втрат і має кращий бойовий дух. Це можна виміряти гордістю за шеврон із назвою бригади, за яку кожен воїн на передовій готовий багато покласти.

Ми в «Хартії» також не чекали пропозицій від держави і вказівок, що робити. Ми зібралися у добровольче формування та пройшли шлях інновації, шлях добровольців, які хочуть змінити культуру в армії.

Третій приклад – Ізраїль, чиї громадяни вважають свою державу і військо найкращими. Ми хочемо бути другим Ізраїлем, та хіба там немає проблем? Високі податки, корупція у верхніх ешелонах влади, проблеми у війську.

Але в Ізраїлі ніхто не каже про економічне бронювання, не обґрунтовує своє небажання служити в армії сплачуванням податків. Бо для ізраїльтян держава – самоцінність. Вони погодилися захищати її.

Повернімося до України. Що нам робити? Перш за все треба зрозуміти, що збереження держави – не території, не власності, не майна – має стати нашою політичною метою. Держава має перетворитися з інструменту на самоцінність.

Лише синергія бізнесу та людей з бойовим досвідом породить нову військову еліту України, переконаний Ігор Оболєнський. Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Нова корпоративна культура перемоги

У мене є рішення – нова корпоративна культура перемоги для війська та бізнесу. Вона означає однакове розуміння мети і вміння бути згуртованими.

Це те, що ми почали робити в «Хартії». Ми вчимо бійців історії України, цінностям держави, розвиваємо людей і нову культуру мислення. Якщо хочете, щоб ми масштабували цю культуру, нам дуже потрібна ваша допомога.

Нову культуру та майбутню еліту у війську можуть сформувати лише мобілізовані люди, які принесли з цивільного життя різні знання та досвід, а найголовніше – вільне мислення. Лише синергія бізнесу та людей з бойовим досвідом породить нову військову еліту України.

Ви можете посперечатися, мовляв, уже багато людей з бізнесу мобілізувалися і загинули, їх використовують не за призначенням. Повністю згоден, але не все одразу. Зараз ми повинні єднатися: бізнес, держава та військо.

Ми готові запрошувати вас до себе, розвивати нову культуру і показувати, як вона формується у війську. Готові пояснювати вам, як говорити про війну зі своїми людьми. Готові вчитися разом з вами, ділитися технологіями й ідеями. Бо лише це приведе нас до змін і перемоги.

Нашої внутрішньої єдності та мети вистачить, щоб боронити і боротися стільки, скільки потрібно. Але для перемоги треба, щоб шеврон України став для українського бізнесу найбільшою гордістю. Впевнений, разом ми це зробимо.