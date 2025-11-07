Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:00 хвилин
Аналитический отдел Forbes Ukraine оценил последнюю статистику жатвы и итоги урожая. В результате обнаружили и рост, и сокращение – в зависимости от того, о каких культурах идет речь. Какие результаты?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Официальные прогнозы по урожаю в этом году пересматривались несколько раз в разные стороны.
Например, в июле профильное министерство прогнозировало сокращение, но недавно прогнозы сместились в положительную зону.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.