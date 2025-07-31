Антимонопольний комітет України (АМКУ) на своєму засіданні 31 липня дозволив приватному підприємству (ПП) «Укрпалетсистем», яке керує мережею АЗС UPG, отримати контроль шляхом оренди 47 автозаправних станцій (АЗС), що належать компаніям групи «Приват». Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Деталі

«Надано дозвіл ПП «Укрпалетсистем» на отримання контролю над активами ТОВ «Айлонг Еволюшн» шляхом оренди активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, розташованої за адресою, зазначеною у відповідній заяві», – зазначено, зокрема, у рішенні комітету щодо однієї з 47 АЗС.

Загалом АМКУ дозволив «Укрпалетсистем» орендувати 47 АЗС, що належать 10 компаніям групи «Приват»: ТОВ «Ньюпорт Холдинг» – 10, «Нафтапрайм» – 9, «Лайк Інвест» – 6, «Енджел Кепітал» та «Тарос Груп» – по 5, «Айлонг Еволюшн», «Корсо Таун» і «Сіріус Голд» – по 3, «Альбіленд» – 2, «Сорелла Ойл» – 1.

Контекст

Мережа АЗС UPG, що належить Володимиру Петренку, є однією з найбільших в Україні та посідає п’яте місце за обсягами продажу пального після OKKO, WOG, Ukrnafta і БРСМ-Нафта. У 2024 році її виторг склав 38,4 млрд грн.

Маючи 87 власних автозаправних комплексів (АЗК) і продовжуючи розбудову, UPG 10 липня 2025 року вперше отримала дозвіл від АМКУ на оренду АЗС. За словами Петренка в інтерв’ю Forbes Ukraine, модернізація 34 АЗС, які входять до структури групи «Приват», коштуватиме компанії щонайменше 34 млн грн. Аналітик Сергій Куюн оцінює ці витрати у десять разів вище.

Коментуючи попередню угоду про оренду 34 АЗС, Петренко зазначив, що ці заправки вже «не пов’язані» з бізнес-структурами Ігоря Коломойського.

До початку повномасштабної війни паливна мережа групи «Приват» була найбільшою в Україні, налічуючи понад 1500 АЗС під брендами «Укрнафта», «Авіас», ANP, Sentosa, «Мавекс». Утім восени 2022 року через націоналізацію група втратила понад 500 заправок під брендом «Укрнафта», а з початку 2025 року решта мережі припинила роботу через дефіцит пального. Детальніше про занепад цієї мережі читайте у статті «Мінус 1000 АЗС за 2,5 року. Як автозаправна імперія Ігоря Коломойського втратила першість».

За даними Forbes Ukraine, за час повномасштабної війни український ринок нафтопродуктів скоротився на 15%, а сегмент скрапленого газу – на 45%, що відображено в огляді 10 найбільших мереж АЗС у 2025 році.