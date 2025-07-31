Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на своем заседании 31 июля разрешил частному предприятию (ЧП) «Укрпалетсистем», управляющему сетью АЗС UPG, получить контроль путем аренды 47 автозаправочных станций (АЗС), принадлежащих компаниям группы «Приват». Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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«Дано разрешение ЧП «Укрпалетсистем» на получение контроля над активами ООО «Айлонг Эволюшн» путем аренды активов в виде единого имущественного комплекса – автозаправочной станции, расположенной по адресу, указанному в соответствующем заявлении», – отмечено, в частности, в решении комитета по одной из 47 АЗС.

Всего АМКУ разрешил «Укрпалетсистем» арендовать 47 АЗС, принадлежащих 10 компаниям группы «Приват»: ООО «Ньюпорт Холдинг» – 10, «Нефтепрайм» – 9, «Лайк Инвест» – 6, «Энджел Кэпитал» и «Тарос Груп» Таун» и «Сириус Голд» – по 3, «Альбиленд» – 2, «Сорелла Ойл» – 1.

Контекст

Сеть АЗС UPG, принадлежащая Владимиру Петренко, является одной из крупнейших в Украине и занимает пятое место по объемам продаж топлива после OKKO, WOG, Ukrnafta и БРСМ-Нефть. В 2024 году ее выручка составила 38,4 млрд грн.

Имея 87 собственных автозаправочных комплексов (АЗК) и продолжая строительство, UPG 10 июля 2025 года впервые получила разрешение от АМКУ на аренду АЗС. По словам Петренко в интервью Forbes Ukraine, модернизация 34 АЗС, входящих в структуру группы «Приват», обойдется компании не менее 34 млн грн. Аналитик Сергей Куюн оценивает эти расходы в десять раз выше.

Комментируя предварительное соглашение об аренде 34 АЗС, Петренко отметил, что эти заправки уже «не связаны» с бизнес-структурами Игоря Коломойского.

До начала полномасштабной войны топливная сеть группы «Приват» была крупнейшей в Украине, насчитывая более 1500 АЗС под брендами «Укрнафта», «Авиас», ANP, Sentosa, «Мавекс». Однако осенью 2022 года из-за национализации группа потеряла более 500 заправок под брендом «Укрнафта», а с начала 2025 года остальная сеть прекратила работу из-за дефицита топлива. Детальнее об упадке этой сети читайте в статье «Минус 1000 АЗС за 2,5 года. Как автозаправочная империя Игоря Коломойского потеряла первенство».

По данным Forbes Ukraine, за время полномасштабной войны украинский рынок нефтепродуктов сократился на 15%, а сегмент сжиженного газа – на 45%, что отражено в обзоре 10 крупнейших сетей АЗС в 2025 году.