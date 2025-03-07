Уряд затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Кабінет Міністрів затвердив Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера новими членами наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міноборони, повідомляє пресслужба МО 7 березгня. Раніше Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Ключові факти

Гаврилюк і Гайдер увійшли до складу наглядової ради як представники держави за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Іван Гаврилюк є першим заступником міністра оборони, фахівцем у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних сил України, повідомила пресслужба відомства.

Іван Гаврилюк, Фото: Міноборони

Станіслав Гайдер – ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток та має досвід у сфері запобігання корупції.

Станіслав Гайдер, Фото: Міноборони

«Їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони України», – стверджує Міноборони.

Контекст

У вересні минулого року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї.

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тими, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння. Після ситуації навколо АОЗ НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою.

6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора ДП «Агенції оборонних закупівель», він залишив посаду директора «Державного оператора тилу».