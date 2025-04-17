Ситника звільнили з посади заступника директора АОЗ. Жумаділов пояснив рішення

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив екскерівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з посади свого заступника, повідомляє Центр протидії корупції 17 квітня з посиланням на інформаційний запит. Згідно з ним, Ситника звільнили 10 квітня.

Ключові факти

Жумаділов у відповідь на запит ЦПК вказує, що звільнення відбулося «через скорочення штату».

«Ситник Артем Сергійович звільнений із посади 10.04.2025 у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (наказ від 14.03.2025р. No159-К)», – зазначив Жумаділов у відповіді.

За інформацією ЦПК, Жумаділов нібито зруйнував створену Ситником систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала Агенції купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки, без так званих «прокладок».

У 2015 році Артем Ситник за результатами незалежного конкурсу був призначений на посаду директора НАБУ та обіймав цю посаду до 2022 року. Згодом працював як заступник директора НАЗК, де, зокрема, відповідав за взаємодію з правоохоронними органами, фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, запобігання конфлікту інтересів тощо.

У червні 2024-го він був призначений заступником директора АОЗ із питань безпеки.

Контекст

У вересні минулого року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Згодом замість них призначили Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.

Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тими, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння. Після ситуації навколо АОЗ НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою.

6 березня Міністерство оборони призначило Жумаділова на посаду директора ДП «Агенції оборонних закупівель», він залишив посаду директора «Державного оператора тилу».

У квітні Жумаділов заявив, що Міноборони планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану.