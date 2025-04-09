Агенція оборонних закупівель з початку року законтрактувала 1,5 млн FPV-дронів

З початку 2025 року Агенція оборонних закупівель (АОЗ) законтрактувала 1,5 млн FPV-дронів для Сил оборони. Про це під час зустрічі з журналістами 9 квітня повідомив керівник АОЗ Арсен Жумаділов.

Ключові факти

З початку 2025 року АОЗ закупила 1,5 млн FPV-дронів для Сил оборони за прямими контрактами, сказав Жумаділов. «Ми не викупаємо всю спроможність ринку через брак фінансування», – зазначив керівник Агенції.

За словами Жумаділова, сукупно законтрактований обсяг FPV-дронів становитиме цього року близько 2,3 млн одиниць. «На це гроші є», – додав Жумаділов.

Агенція планує закупити ще близько 200 000 дронів за прямими контрактами та близько 250 000 дронів через систему Prozorro, передбачає керівник АОЗ.

«По всім видам озброєння ми уклали контрактів на приблизно 90% від доведеної до нас потреби», – каже Жумаділов.

Контекст

Потенційні спроможності України – виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік, казав радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін наприкінці березня 2025-го.

За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

6 березня Міністерство оборони призначило Арсена Жумаділова на посаду директора ДП «Агенція оборонних закупівель», він залишив посаду директора «Державного оператора тилу».

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника – Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою АОЗ і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира. Згодом замість них призначили Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.

Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тими, хто «провалив роботу» з закупівель озброєння. Після ситуації навколо АОЗ НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою.