Арсен Жумаділов очолив Агентство оборонних закупівель

Ключові факти

«Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах», – сказано у повідомленні.

Перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою, повідомила агенція.

Відсьогодні Жумаділов залишає посаду генерального директора «Державного оператора тилу». До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський, це рішення було підтримано наглядовою радою, повідомила пресслужба ДОТ.

Згідно із повідомленням, Созанський є частиною команди з моменту створення DOT і має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси.

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову.

У вересні минулого року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня 2025-го Умєров подав до уряду подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тим, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння.

5 березня Міністерство оборони вирішило змінити оборонні закупівлі відповідно до євроатлантичних практик та з метою зміцнення співпраці з НАТО у цій сфері. Бюджет оборонних закупівель Міноборони на 2025 рік становить 497,7 млрд грн, йдеться про закупівлі через агенції, закупівлі інноваційних розробок, окремі закупівлі військових частин тощо.