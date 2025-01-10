АРМА обрало управителя для столичного ТРЦ Gulliver

Агентство з управління арештованими активами (АРМА) обрало компанію ТОВ «БК «Міленіум» переможцем в аукціоні на управління ТРЦ Gulliver у центрі Києва. Про це свідчать результати аукціону від АРМА.

Ключові факти

За результатами конкурсу перемогла ТОВ «БК «Міленіум», яка запропонувала 0,15% винагороди за управління. У конкурсі брали участь також «Консорціум «Управляюча компанія «Еспланада» і ТОВ «Алакор Сіті» , які запропонували 0,35% та 0,49% винагороди відповідно.

, які запропонували 0,35% та 0,49% винагороди відповідно. ТОВ «БК «Міленіум» зареєстрована за адресою БФК Gulliver: площа Спортивна, 1а. Виторг компанії за 2023 рік – 21,1 млн грн, свідчать дані YouControl.

Власником ТОВ «БК «Міленіум» є Володимир Мєчов. Він також є головою громадської асоціації «Українська асоціація вендінгу» та був одним з головних консультантів по напрямку «безпека» екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, писала у своїй статті BBC Україна у листопаді 2022 року.

Контекст

Компанію «Три О», яка є власником і керує БФК Gulliver, БЕБ звинувачує у несплаті податків на суму понад 145,8 млн грн.

У 2019–2021 роках дирекція об’єкта уклала з компаніями «Алекса Груп» і «Спеценергомонтаж ЛТД» низку договорів на роботи, які не здійснювалися, свідчать матеріали справи, опублікованої у судовому реєстрі. Це дало змогу завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. У такий спосіб власник начебто ухилився від сплати податків і вивів їх у готівку, зазначили у БЕБ.

У травні 2023-го БЕБ повідомило CEO Gulliver Ірині Круппі про підозру в ухиленні від сплати податків. Тоді ж будівлю визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.

Питання про передачу Gulliver в АРМА вирішували у суді з кінця квітня.

Gulliver вислизає з рук його неофіційного власника Віктора Поліщука, писав раніше Forbes Ukraine. У квітні 2024 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на майно ТОВ «Три О». БЦ і ТРЦ загальною площею понад 150 000 кв. м перейшло в АРМА.

Окрім Поліщука, незадоволені цим рішенням в Ощадбанку і Укрексімбанку, які кредитували компанію-власника. Чому держава залишиться в плюсі у будь-якому випадку, читайте тут.

Вартість столичного ТРЦ Gulliver, який за рішенням суду було передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, становить 7,6 млрд грн, писав Forbes Ukraine у жовтні 2024 року.