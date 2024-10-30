АРМА оголосило конкурс на управителя столичного ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ Gulliver, повідомила пресслужба АРМА. За результатами незалежної оцінки вартість обʼєкта становить 7,6 млрд грн. «Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів, який знаходиться в центрі Києва.
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Деталі
- Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, вже можуть подати свої пропозиції.
- АРМА заявило, що максимально суворо підійшло до відбору управителя цим активом і встановило максимально можливі чотири критерії.
- Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн.
- Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків за отриманим фахом освіти.
- Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття визначеними певними видами господарської діяльності за період не менше трьох останніх років.
- Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до контролюючих органів.
- Проєкт договору з майбутнім управителем розміщено на Prozorro, який містить обовʼязкову норму (пункт 5.9) – мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу становить 17 387 779, 06 грн.
- Конкурс з відбору стартує починаючи з 70% доходів, що має сплачуватися до держбюджету з доходів отриманих від управління майном.
- Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший відсоток сплати до держбюджету стартуючи з 70%.
- Іноземний бізнес також може брати участь у відборі управителя активу.
ТРЦ «Гулівер»
«Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва, який має 150 000 кв. м під магазини й офіси і 35 поверхів. Головна особливість – розташування. ТРЦ побудований у центрі столиці прямо біля входу в метро «Палац спорту».
ТРЦ відкрився у 2013-му. Його побудували на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав Ощадбанк ($353 млн), приблизно чверть – Укрексімбанк. У 2012 році недобудований ТРЦ придбав бізнесмен Віктор Поліщук (на той момент – власник мережі електроніки «Ельдорадо», кількох великих складів і банку «Михайлівський»), стверджувало видання «Коммерсантъ».
Виторг ТОВ «Три О», що управляє ТРЦ, у 2023-му зріс на 12,9%, до 906,5 млн грн, випливає з даних YouControl. Водночас збиток скоротився на 78,2%, до 574,2 млн грн.
Контекст
Компанію «Три О», яка є власником і керує БФК Gulliver, БЕБ звинувачує у несплаті податків на суму понад 145,8 млн грн.
У 2019–2021 роках дирекція об’єкта уклала з компаніями «Алекса Груп» і «Спеценергомонтаж ЛТД» низку договорів на роботи, які не здійснювалися, свідчать матеріали справи, опублікованої у судовому реєстрі. Це дало змогу завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. У такий спосіб власник начебто ухилився від сплати податків і вивів їх у готівку, зазначили у БЕБ.
У травні 2023-го БЕБ повідомило CEO Gulliver Ірині Круппі про підозру в ухиленні від сплати податків. Тоді ж будівлю визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.
Питання про передачу Gulliver в АРМА вирішували у суді з кінця квітня.
Gulliver вислизає з рук його неофіційного власника Віктора Поліщука, писав раніше Forbes Ukraine. У квітні 2024 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на майно ТОВ «Три О». БЦ і ТРЦ загальною площею понад 150 000 кв. м перейшло в АРМА.
Окрім Поліщука, незадоволені цим рішенням в Ощадбанку і Укрексімбанку, які кредитували компанію-власника. Чому держава залишиться в плюсі у будь-якому випадку, читайте тут.
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