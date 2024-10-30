АРМА оголосило конкурс на управителя столичного ТРЦ Gulliver

«Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва, який має 150 000 кв. м під магазини й офіси і 35 поверхів. Головна особливість – розташування. ТРЦ побудований у центрі столиці прямо біля входу в метро «Палац спорту».

ТРЦ відкрився у 2013-му. Його побудували на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав Ощадбанк ($353 млн), приблизно чверть – Укрексімбанк. У 2012 році недобудований ТРЦ придбав бізнесмен Віктор Поліщук (на той момент – власник мережі електроніки «Ельдорадо», кількох великих складів і банку «Михайлівський»), стверджувало видання «Коммерсантъ».

Виторг ТОВ «Три О», що управляє ТРЦ, у 2023-му зріс на 12,9%, до 906,5 млн грн, випливає з даних YouControl. Водночас збиток скоротився на 78,2%, до 574,2 млн грн.