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АРМА оголосило конкурс на управителя столичного ТРЦ Gulliver

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

АРМА оголосило конкурс на управителя столичного ТРЦ Gulliver /надано пресслужбою ТРЦ Gulliver

надано пресслужбою ТРЦ Gulliver

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ Gulliver, повідомила пресслужба АРМА. За результатами незалежної оцінки вартість обʼєкта становить 7,6 млрд грн. «Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів, який знаходиться в центрі Києва.

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Деталі

  • Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, вже можуть подати свої пропозиції. 
  • АРМА заявило, що максимально суворо підійшло до відбору управителя цим активом і встановило максимально можливі чотири критерії. 
  1. Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн. 
  2. Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків за отриманим фахом освіти.
  3. Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття визначеними певними видами господарської діяльності за період не менше трьох останніх років.
  4. Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до контролюючих органів.
  • Проєкт договору з майбутнім управителем розміщено на Prozorro, який містить обовʼязкову норму (пункт 5.9) – мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу становить 17 387 779, 06 грн. 
  • Конкурс з відбору стартує починаючи з 70% доходів, що має сплачуватися до держбюджету з доходів отриманих від управління майном. 
  • Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший відсоток сплати до держбюджету стартуючи з 70%.
  • Іноземний бізнес також може брати участь у відборі управителя активу.

ТРЦ «Гулівер»

«Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва, який має 150 000 кв. м під магазини й офіси і 35 поверхів. Головна особливість – розташування. ТРЦ побудований у центрі столиці прямо біля входу в метро «Палац спорту». 

ТРЦ відкрився у 2013-му. Його побудували на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав Ощадбанк ($353 млн), приблизно чверть – Укрексімбанк. У 2012 році недобудований ТРЦ придбав бізнесмен Віктор Поліщук (на той момент – власник мережі електроніки «Ельдорадо», кількох великих складів і банку «Михайлівський»), стверджувало видання «Коммерсантъ».

Виторг ТОВ «Три О», що управляє ТРЦ, у 2023-му зріс на 12,9%, до 906,5 млн грн, випливає з даних YouControl. Водночас збиток скоротився на 78,2%, до 574,2 млн грн.

Контекст

Компанію «Три О», яка є власником і керує БФК Gulliver, БЕБ звинувачує у несплаті податків на суму понад 145,8 млн грн. 

У 2019–2021 роках дирекція об’єкта уклала з компаніями «Алекса Груп» і «Спеценергомонтаж ЛТД» низку договорів на роботи, які не здійснювалися, свідчать матеріали справи, опублікованої у судовому реєстрі. Це дало змогу завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. У такий спосіб власник начебто ухилився від сплати податків і вивів їх у готівку, зазначили у БЕБ.

У травні 2023-го БЕБ повідомило CEO Gulliver Ірині Круппі про підозру в ухиленні від сплати податків. Тоді ж будівлю визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.

Питання про передачу Gulliver в АРМА вирішували у суді з кінця квітня. 

Gulliver вислизає з рук його неофіційного власника Віктора Поліщука, писав раніше Forbes Ukraine. У квітні 2024 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на майно ТОВ «Три О». БЦ і ТРЦ загальною площею понад 150 000 кв. м перейшло в АРМА. 

Окрім Поліщука, незадоволені цим рішенням в Ощадбанку і Укрексімбанку, які кредитували компанію-власника. Чому держава залишиться в плюсі у будь-якому випадку, читайте тут.

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